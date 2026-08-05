Cum îți încarci brățara la UNTOLD 2026 și cum poți recupera banii rămași necheltuiți după festival

Cea de-a 11-a ediție a festivalului UNTOLD are loc în perioada 6-9 august 2026 în Cluj-Napoca. Timp de patru zile și patru nopți, artiști mari, printre care Zara Larsson, Lewis Capaldi, Flo Rida, Sting, Martin Garrix și Marshmellow, vor urca pe scena principală a festivalului.

Ca și în anii precedenți, organizatorii folosesc un sistem cashless, ceea ce înseamnă că brățara de acces funcționează și ca portofel electronic pentru mâncare, băuturi și alte produse disponibile în festival.

Cum primești brățara UNTOLD

Pentru a intra în festival, fiecare participant trebuie să efectueze, întâi de toate, check-in-ul biletului sau abonamentului în contul său UNTOLD. Organizatorii recomandă realizarea check-in-ului online înainte de sosirea la festival, pentru a evita cozile și taxele suplimentare percepute la fața locului.

După validare, participantul primește brățara de acces, care este personalizată și asociată datelor sale. Brățara este scanată la fiecare intrare în festival și nu poate fi transferată altei persoane.

Cum îți încarci brățara (Top-Up)

Potrivit informațiilor de pe site-ul dedicat, există două metode principale de încărcare a soldului (top-up): online sau fizic, la Credit Point, în cadrul festivalului.

Top-Up online

După efectuarea check-in-ului, utilizatorii pot intra în zona dedicată din contul lor UNTOLD și pot adăuga bani direct pe brățară înainte de a ajunge la festival.

În acest mod, participanții nu mai stau la coadă la Credit Point-uri, soldul este disponibil imediat după activarea brățării, iar soldul rămas poate fi urmărit mai ușor din cont.

Top-Up la Credit Point în festival

În interiorul festivalului există mai multe Credit Point-uri unde brățara poate fi alimentată pe loc cu numerar sau card. Brățara de festival funcționează și ca portofel electronic și poate fi utilizată la toate barurile și comercianții.

Soldul de pe brățară poate fi verificat în contul online asociat biletului, la terminalele disponibile în zona Credit Point, dar și la operatorii punctelor de încărcare.

În plus, top-up-ul online trebuie activat, iar acest lucru poate fi făcut la punctele de activare Online Top-Up, credit points, barurile din stadion, punctele de Check-in (în momentul ridicării brățării).

Cum recuperezi banii necheltuiți după festival

În cazul în care banii de pe brățară nu au fost cheltuiți integral, participanții pot solicita rambursarea lor atât fizic, cât și online, însă ținând cont de câteva condiții.

Rambursare online

Suma minimă pentru care se poate solicita o rambursare online este de 15 lei.

Rambursarea online se poate realiza din contul asociat check-in-ului online. Se accesează formularul de refund disponibil în secțiunea dedicată și se completează datele bancare ale titularului contului.

Conform informațiilor publicate de UNTOLD, suma disponibilă va fi returnată în contul bancar în cel mult 14 zile, însă timpul efectiv poate depinde și de banca utilizată pentru transfer.

Rambursare la fața locului

Rambursarea sumelor se poate face la oricare dintre punctele de încasare din perimetrul festivalului, în orice moment pe durata festivalului, precum și după încheierea acestuia. Participantul la festival trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezintă semne de deteriorare.

Totodată, participanții au și opțiunea de a dona sumele rămase pe brățară către o cauză susținută de către organizatorii festivalului.

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