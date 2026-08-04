UNTOLD 2026: Reguli de acces, ce obiecte sunt interzise și cu ce ai voie să intri în incinta festivalului

O nouă ediție a festivalului UNTOLD are loc în această săptămână în Cluj-Napoca, în perioada 6-9 august 2026. Timp de patru zile și patru nopți, pe scenele din cadrul festivalului vor urca atât artiști din România, cât și internaționali, printre care Flo Rida, Swae Lee, Zara Larsson, Sting, Lost Frequencies și Lewis Capaldi.

Organizatorii UNTOLD au anunțat regulile de acces, cu ce poți intra în incinta festivalului, dar și ce obiecte sunt interzise.

Reguli de acces UNTOLD 2026

În primul rând, participanții trebuie să își ridice brățara pentru a putea avea acces în festival. Aceasta poate fi luată și în zilele premergătoare festivalului din anumite locații din Cluj-Napoca. Organizatorii recomandă participanților să își finalizeze check-in-ul online înainte de a ajunge. Acest lucru îi va ajuta să își ridice brățările mai repede, să activeze reîncărcarea online și să evite taxa de check-in la fața locului.

Dacă nu au reușit să facă acest lucru până în ziua festivalului, brățara poate fi ridicată în perioada 6-9 august, în intervalul orar 15:00 – 03:00, din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, intrarea dinspre Opera Maghiară. După ce îți ridici brățara, te poți îndrepta către porțile de acces la festival.

De menționat în acest caz este faptul că brățările aferente biletelor de o zi la UNTOLD pot fi ridicate doar în ziua pentru care biletul este valid.

Cei care au deja brățara pot merge direct la porțile de acces ale festivalului.

Participanții trebuie să aibă asupra lor actul de identitate, biletul de festival pe telefon, check-in-ul online finalizat.

Pentru cei care au bilete cu Acces General și VIP, intrarea se face prin Parcul Central Simion Bărnuțiu, intrarea dinspre Opera Maghiară. Pentru deținătorii de bilete doar VIP, accesul se face pe la Aleea Stadionului.

Accesul în festival în fiecare zi este în intervalul orar 16:00 – 05:00.

Obiectele permise în incinta festivalului

Potrivit site-ului dedicat, următoarele obiecte sunt permise în incinta festivalului:

Aparate foto compacte

Brichete

Camere GoPro

Genți mici (cu dimensiuni maxime de 29 x 21 x 12 cm)

Selfiestick — de dimensiuni mici

Baterii externe

Ruj sau balsam de buze

Cremă SPF

Parfum sau deodorant neinflamabil — în recipiente cu o capacitate mai mică de 50 ml

Biberoane

Medicamente – este necesară și o rețetă medicală

Alimente speciale pentru intoleranțe/alergii — este necesară o adeverință medicală

Lista obiectelor interzise în incinta UNTOLD

Este interzis accesul în festival cu: