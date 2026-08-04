UNTOLD 2026. Care este programul pe zile și la ce ore urcă artiștii pe scena principală

Zilele acestea, organizatorii festivalului UNTOLD pun la punct ultimele detalii pentru o nouă ediție, care va avea loc în perioada 6-9 august 2026 în Cluj-Napoca.
Ediția din acest an aduce pe aceeași scenă nume uriașe din muzica internațională: Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.
Consultă mai jos programul pe zile la UNTOLD și vezi la ce ore urcă artiștii pe scena principală.
Program UNTOLD 2026 joi, 6 august
- 18:00–18:45 – Olix & Aner (Kiss FM)
- 18:45–19:00 – Alexandra Căpitănescu
- 19:10–20:10 – DJ Bliss
- 20:25–21:15 – Smiley
- 21:15–21:25 – Sadhguru Moment
- 21:55–23:10 – Sting
- 23:10–23:45 – Kris Fade & Dean Curtis (Cancelled Music)
- 23:50–01:20 – James Hype
- 01:20–01:45 – Guess Who
- 01:45–03:15 – The Chainsmokers
- 03:30–05:00 – Maddix
Program UNTOLD 2026 vineri, 7 august
- 18:00–18:30 — Dj Silent Disciple
- 18:40–19:25 — Puya
- 19:35–20:20 — Swae Lee
- 20:20–20:35 — Pro Tv Special Moment
- 20:35–21:20 — Alex Velea Special Show
- 21:20–22:35 — Zara Larsson
- 22:35–22:50 — Iqos Presents Damian Drăghici & Brothers X Pado & Belo
- 23:05–00:20 — Kygo
- 00:40–02:10 — Sebastian Ingrosso
- 02:40–03:55 — Marshmello
- 04:15–05:15 — Tchami
Program UNTOLD 2026 sâmbătă, 8 august
- 18:00–19:00 — Șaguna
- 19:20–19:50 — Junii Sibiului & Guests
- 20:10–21:10 — Damian Drăghici & Brothers
- 21:55–22:55 — Lewis Capaldi
- 23:10–00:25 — Mestiza
- 00:45–02:00 — Lost Frequencies
- 02:30–04:00 — Martin Garrix
- 04:15–05:15 — Tujamo
Program UNTOLD 2026 duminică, 9 august
- 18:00–18:45 — Dan T (Digi Fm)
- 18:55–19:55 — Grasu XXL
- 20:25–21:25 — Flo Rida
- 21:25–21:50 — Iqos Presents Jo & Lazy Ed
- 21:50–22:50 — Alan Walker
- 23:05–00:20 — Meduza³ (Live)
- 00:20–00:40 — Animal X
- 00:40–02:10 — Afrojack B2b R3hab
- 02:20–03:55 — Steve Aoki
- 03:45–05:00 — Padre Guilherme