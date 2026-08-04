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UNTOLD 2026. Care este programul pe zile și la ce ore urcă artiștii pe scena principală

O nouă ediție UNTOLD are loc în perioada 6-9 august 2026, în Cluj-Napoca. Pregătirile se află pe ultima sută de metri, iar artiști mari, precum Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi și Flo Rida vor urca pe scena principală a festivalului.
UNTOLD 2026. Care este programul pe zile și la ce ore urcă artiștii pe scena principală
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 aug. 2026, 11:16, Social
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Zilele acestea, organizatorii festivalului UNTOLD pun la punct ultimele detalii pentru o nouă ediție, care va avea loc în perioada 6-9 august 2026 în Cluj-Napoca.

Ediția din acest an aduce pe aceeași scenă nume uriașe din muzica internațională: Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.

Consultă mai jos programul pe zile la UNTOLD și vezi la ce ore urcă artiștii pe scena principală.

Program UNTOLD 2026 joi, 6 august

  • 18:00–18:45 – Olix & Aner (Kiss FM)
  • 18:45–19:00 – Alexandra Căpitănescu
  • 19:10–20:10 – DJ Bliss
  • 20:25–21:15 – Smiley
  • 21:15–21:25 – Sadhguru Moment
  • 21:55–23:10 – Sting
  • 23:10–23:45 – Kris Fade & Dean Curtis (Cancelled Music)
  • 23:50–01:20 – James Hype
  • 01:20–01:45 – Guess Who
  • 01:45–03:15 – The Chainsmokers
  • 03:30–05:00 – Maddix

Program UNTOLD 2026 vineri, 7 august

  • 18:00–18:30 — Dj Silent Disciple
  • 18:40–19:25 — Puya
  • 19:35–20:20 — Swae Lee
  • 20:20–20:35 — Pro Tv Special Moment
  • 20:35–21:20 — Alex Velea Special Show
  • 21:20–22:35 — Zara Larsson
  • 22:35–22:50 — Iqos Presents Damian Drăghici & Brothers X Pado & Belo
  • 23:05–00:20 — Kygo
  • 00:40–02:10 — Sebastian Ingrosso
  • 02:40–03:55 — Marshmello
  • 04:15–05:15 — Tchami

Program UNTOLD 2026 sâmbătă, 8 august

  • 18:00–19:00 — Șaguna
  • 19:20–19:50 — Junii Sibiului & Guests
  • 20:10–21:10 — Damian Drăghici & Brothers
  • 21:55–22:55 — Lewis Capaldi
  • 23:10–00:25 — Mestiza
  • 00:45–02:00 — Lost Frequencies
  • 02:30–04:00 — Martin Garrix
  • 04:15–05:15 — Tujamo

Program UNTOLD 2026 duminică, 9 august

  • 18:00–18:45 — Dan T (Digi Fm)
  • 18:55–19:55 — Grasu XXL
  • 20:25–21:25 — Flo Rida
  • 21:25–21:50 — Iqos Presents Jo & Lazy Ed
  • 21:50–22:50 — Alan Walker
  • 23:05–00:20 — Meduza³ (Live)
  • 00:20–00:40 — Animal X
  • 00:40–02:10 — Afrojack B2b R3hab
  • 02:20–03:55 — Steve Aoki
  • 03:45–05:00 — Padre Guilherme

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