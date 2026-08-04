UNTOLD 2026. Care este programul pe zile și la ce ore urcă artiștii pe scena principală

O nouă ediție UNTOLD are loc în perioada 6-9 august 2026, în Cluj-Napoca. Pregătirile se află pe ultima sută de metri, iar artiști mari, precum Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi și Flo Rida vor urca pe scena principală a festivalului.