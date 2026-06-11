ÎNCEPE MONDIALUL! Programul complet al fazei grupelor la CM 2026. Orele de start ale meciurilor, adaptate la fusul orar al României

Cupa Mondială 2026 debutează joi seară, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud. În total, faza grupelor va cuprinde 72 de meciuri, înainte ca turneul să intre în fazele eliminatorii.
Noul format al competiției permite calificarea în șaisprezecimi a primelor două clasate din fiecare grupă, precum și a celor mai bune opt echipe de pe locul al treilea.
11 iunie, 22:00 – Mexic – Africa de Sud
12 iunie, 05:00 – Coreea de Sud – Cehia
18 iunie, 19:00 – Cehia – Africa de Sud
19 iunie, 04:00 – Mexic – Coreea de Sud
25 iunie, 04:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud
25 iunie, 04:00 – Cehia – Mexic
12 iunie, 22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina
13 iunie, 22:00 – Qatar – Elveția
18 iunie, 22:00 – Elveția – Bosnia și Herțegovina
19 iunie, 01:00 – Canada – Qatar
24 iunie, 22:00 – Bosnia și Herțegovina – Qatar
24 iunie, 22:00 – Elveția – Canada
13 iunie, 04:00 – SUA – Paraguay
14 iunie, 07:00 – Australia – Turcia
19 iunie, 22:00 – SUA – Australia
20 iunie, 06:00 – Turcia – Paraguay
26 iunie, 05:00 – Paraguay – Australia
26 iunie, 05:00 – Turcia – SUA
14 iunie, 01:00 – Brazilia – Maroc
14 iunie, 04:00 – Haiti – Scoția
20 iunie, 01:00 – Scoția – Maroc
20 iunie, 03:30 – Brazilia – Haiti
25 iunie, 01:00 – Maroc – Haiti
25 iunie, 01:00 – Scoția – Brazilia
14 iunie, 20:00 – Germania – Curacao
15 iunie, 02:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
20 iunie, 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
21 iunie, 03:00 – Ecuador – Curacao
25 iunie, 23:00 – Curacao – Coasta de Fildeș
25 iunie, 23:00 – Ecuador – Germania
14 iunie, 23:00 – Țările de Jos – Japonia
15 iunie, 05:00 – Suedia – Tunisia
20 iunie, 20:00 – Țările de Jos – Suedia
21 iunie, 07:00 – Tunisia – Japonia
26 iunie, 02:00 – Japonia – Suedia
26 iunie, 02:00 – Tunisia – Țările de Jos
15 iunie, 19:00 – Spania – Capul Verde
16 iunie, 01:00 – Arabia Saudită – Uruguay
21 iunie, 19:00 – Spania – Arabia Saudită
22 iunie, 01:00 – Uruguay – Capul Verde
27 iunie, 03:00 – Capul Verde – Arabia Saudită
27 iunie, 03:00 – Uruguay – Spania
15 iunie, 22:00 – Belgia – Egipt
16 iunie, 04:00 – Iran – Noua Zeelandă
21 iunie, 22:00 – Belgia – Iran
22 iunie, 04:00 – Noua Zeelandă – Egipt
27 iunie, 06:00 – Egipt – Iran
27 iunie, 06:00 – Noua Zeelandă – Belgia
16 iunie, 22:00 – Franța – Senegal
17 iunie, 01:00 – Irak – Norvegia
22 iunie, 23:00 – Franța – Irak
23 iunie, 03:00 – Norvegia – Senegal
26 iunie, 22:00 – Norvegia – Franța
26 iunie, 22:00 – Senegal – Irak
17 iunie, 04:00 – Argentina – Algeria
17 iunie, 07:00 – Austria – Iordania
22 iunie, 20:00 – Argentina – Austria
23 iunie, 06:00 – Iordania – Algeria
28 iunie, 05:00 – Algeria – Austria
28 iunie, 05:00 – Iordania – Argentina
17 iunie, 20:00 – Portugalia – RD Congo
18 iunie, 05:00 – Uzbekistan – Columbia
23 iunie, 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
24 iunie, 05:00 – Columbia – RD Congo
28 iunie, 02:30 – Columbia – Portugalia
28 iunie, 02:30 – RD Congo – Uzbekistan
17 iunie, 23:00 – Anglia – Croația
18 iunie, 02:00 – Ghana – Panama
23 iunie, 23:00 – Anglia – Ghana
24 iunie, 02:00 – Panama – Croația
28 iunie, 00:00 – Croația – Ghana
28 iunie, 00:00 – Panama – Anglia