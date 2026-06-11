ÎNCEPE MONDIALUL! Programul complet al fazei grupelor la CM 2026. Orele de start ale meciurilor, adaptate la fusul orar al României

Cupa Mondială 2026 debutează joi seară, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud. În total, faza grupelor va cuprinde 72 de meciuri, înainte ca turneul să intre în fazele eliminatorii.

Noul format al competiției permite calificarea în șaisprezecimi a primelor două clasate din fiecare grupă, precum și a celor mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Programul complet al fazei grupelor la CM 2026, toate orele sunt cele din România:

Grupa A

11 iunie, 22:00 – Mexic – Africa de Sud

12 iunie, 05:00 – Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, 19:00 – Cehia – Africa de Sud

19 iunie, 04:00 – Mexic – Coreea de Sud

25 iunie, 04:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

25 iunie, 04:00 – Cehia – Mexic

Grupa B

12 iunie, 22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina

13 iunie, 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, 22:00 – Elveția – Bosnia și Herțegovina

19 iunie, 01:00 – Canada – Qatar

24 iunie, 22:00 – Bosnia și Herțegovina – Qatar

24 iunie, 22:00 – Elveția – Canada

Grupa C

13 iunie, 04:00 – SUA – Paraguay

14 iunie, 07:00 – Australia – Turcia

19 iunie, 22:00 – SUA – Australia

20 iunie, 06:00 – Turcia – Paraguay

26 iunie, 05:00 – Paraguay – Australia

26 iunie, 05:00 – Turcia – SUA

Grupa D

14 iunie, 01:00 – Brazilia – Maroc

14 iunie, 04:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, 01:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, 03:30 – Brazilia – Haiti

25 iunie, 01:00 – Maroc – Haiti

25 iunie, 01:00 – Scoția – Brazilia

Grupa E

14 iunie, 20:00 – Germania – Curacao

15 iunie, 02:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, 03:00 – Ecuador – Curacao

25 iunie, 23:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

25 iunie, 23:00 – Ecuador – Germania

Grupa F

14 iunie, 23:00 – Țările de Jos – Japonia

15 iunie, 05:00 – Suedia – Tunisia

20 iunie, 20:00 – Țările de Jos – Suedia

21 iunie, 07:00 – Tunisia – Japonia

26 iunie, 02:00 – Japonia – Suedia

26 iunie, 02:00 – Tunisia – Țările de Jos

Grupa G

15 iunie, 19:00 – Spania – Capul Verde

16 iunie, 01:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, 01:00 – Uruguay – Capul Verde

27 iunie, 03:00 – Capul Verde – Arabia Saudită

27 iunie, 03:00 – Uruguay – Spania

Grupa H

15 iunie, 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, 04:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, 04:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, 06:00 – Egipt – Iran

27 iunie, 06:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Grupa I

16 iunie, 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, 01:00 – Irak – Norvegia

22 iunie, 23:00 – Franța – Irak

23 iunie, 03:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, 22:00 – Senegal – Irak

Grupa J

17 iunie, 04:00 – Argentina – Algeria

17 iunie, 07:00 – Austria – Iordania

22 iunie, 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, 06:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, 05:00 – Algeria – Austria

28 iunie, 05:00 – Iordania – Argentina

Grupa K

17 iunie, 20:00 – Portugalia – RD Congo

18 iunie, 05:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, 05:00 – Columbia – RD Congo

28 iunie, 02:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, 02:30 – RD Congo – Uzbekistan

Grupa L

17 iunie, 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, 02:00 – Ghana – Panama

23 iunie, 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, 02:00 – Panama – Croația

28 iunie, 00:00 – Croația – Ghana

28 iunie, 00:00 – Panama – Anglia