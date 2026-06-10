Tot ce trebuie să știi despre cea mai mare Cupa Mondială: Cine participă, cote de pariuri, program

Campioana en-titre, Argentina, este din nou în competiție, iar patru națiuni – Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan – își vor face debutul la Cupa Mondială.

Associated Press face o prezentare a turneului, cel mai mare din istorie.

Formatul turneului

Toate echipele au garantat trei meciuri în faza grupelor turneului. Echipele au fost repartizate în 12 grupe diferite de câte patru echipe. Primele două echipe din fiecare grupă au garantată avansarea, la fel ca și cele opt echipe de pe locul trei. Echipele care termină pe locul patru în grupe sunt eliminate.

Cele 32 de echipe care au trecut de faza grupelor vor intra într-un turneu cu eliminare simplă, cu o singură excepție: echipele care pierd în semifinale vor avansa într-un meci pentru locul trei cu o zi înainte de finalele Cupei Mondiale.

Locațiile turneului

Faza grupelor: Atlanta; Foxborough, Massachusetts; Arlington, Texas; Guadalajara, Mexic; Houston; Kansas City; Inglewood, California; Mexico City; Miami Gardens, Florida; Monterrey, Mexic; East Rutherford, New Jersey; Philadelphia; Santa Clara, California; Seattle; Toronto și Vancouver.

Etapa celor mai bune 32: Foxborough, East Rutherford, Inglewood, Toronto, Santa Clara, Seattle, Houston, Arlington, Mexico City, Atlanta, Miami Gardens, Vancouver, Kansas City.

Optimi de finală: Vancouver, Atlanta, Mexico City, East Rutherford, Seattle, Arlington, Houston, Philadelphia.

Sferturi de finală: Foxborough, Inglewood, Miami Gardens, Kansas City.

Semifinale: Atlanta, Arlington.

Meci pentru locul trei: Miami Gardens.

Finala Cupei Mondiale: East Rutherford.

Datele turneului

Faza grupelor: 11 iunie – 27 iunie

Etapa celor 32: 28 iunie – 3 iulie

Etapa șaisprezecimilor: 4-7 iulie

Sferturi de finală: 9-11 iulie

Semifinale: 14 și 15 iulie

Meciul pentru locul trei: 18 iulie

Finala Cupei Mondiale: 19 iulie

Defalcarea grupelor

Ce echipe se află în ce grupă, cu clasamentul FIFA actual între paranteze:

Grupa A: Mexic (15), Coreea de Sud (25), Cehia (41), Africa de Sud (60).

Grupa B: Elveția (19), Canada (30), Qatar (55), Bosnia și Herțegovina (65).

Grupa C: Brazilia (6), Maroc (8), Scoția (43), Haiti (83).

Grupa D: Statele Unite (16), Turcia (22), Australia (27), Paraguay (40).

Grupa E: Germania (10), Ecuador (23), Coasta de Fildeș (34), Curaçao (82).

Grupa F: Olanda (7), Japonia (18), Suedia (38), Tunisia (44).

Grupa G: Belgia (9), Iran (21), Egipt (29), Noua Zeelandă (85).

Grupa H: Spania (2), Uruguay (17), Arabia Saudită (61), Capul Verde (69).

Grupa I: Franța (1), Senegal (14), Norvegia (31), Irak (57).

Grupa J: Argentina (3), Algeria (28), Austria (24), Iordania (63).

Grupa K: Portugalia (5), Columbia (13), Congo (46), Uzbekistan (50).

Grupa L: Anglia (4), Croația (11), Panama (33), Ghana (74).

Programul SUA pentru faza grupelor Cupei Mondiale:

— vs. Paraguay la Inglewood, California pe 12 iunie.

— vs. Australia la Seattle pe 19 iunie.

— vs. Turcia la Inglewood, California, pe 25 iunie.

Dacă americanii câștigă grupa lor, vor juca un meci din turul 12 la Santa Clara, California, pe 1 iulie. Dacă americanii termină pe locul doi în grupă, vor juca pe 3 iulie la Arlington, Texas. De asemenea, ar putea avansa cu un loc trei în grupă.

Era parității

Ultimele șase Cupe Mondiale au văzut șase campioni diferiți: Argentina în 2022, Franța în 2018, Germania în 2014, Spania în 2010, Italia în 2006 și Brazilia în 2002. O astfel de serie nu se mai întâmplase niciodată în istoria Cupei Mondiale.

Argentina încearcă să facă ceva ce nu s-a mai făcut de generații: să câștige două Cupe Mondiale la rând. Singurele națiuni care au reușit această performanță au fost Italia (1934 și 1938) și Brazilia (1958 și 1962).

Cote de pariuri

Spania (+450) este favorita Cupei Mondiale, potrivit BetMGM Sportsbook, urmată îndeaproape de Franța (+550), Anglia (+650), Brazilia (+800), Argentina (+800) și Portugalia (+1000).

SUA are cote de +4000.

Cele mai puține șanse? Ar fi vorba de Haiti și Curaçao, ambele la +250.000 în prezent, ceea ce înseamnă că un pariu de 100 de dolari pe oricare dintre aceste națiuni ar aduce un retur de 250.000 de dolari dacă ar câștiga Cupa Mondială.