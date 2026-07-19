Cupa Mondială 2026: Trofeu, glorie și o avere. Câți bani va primi echipa campioană

Câștigătoarea Cupei Mondiale va încasa 51 de milioane de dolari, iar vicecampioana 34 de milioane de dolari, scrie AP.

FIFA a majorat fondul de premii pentru Cupa Mondială din 2026, stabilind un record cu suma totală de 871 de milioane de dolari plătită celor 48 de echipe participante.

Cât primește câștigătoarea Cupei Mondiale

Cei 51 de milioane de dolari destinați fie Argentinei, fie Spaniei reprezintă o sumă mare, dar care pălește în comparație cu averile cheltuite în fotbalul mondial. De asemenea, este o sumă mai mică decât cea obținută de câștigătorul Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, într-un turneu disputat tot în SUA.

Suma este mai mică, de exemplu, decât cea plătită marți de clubul englez Brighton pentru transferul unui fundaș croat de 19 ani, Luka Vušković.

FIFA distribuie 871 de milioane de dolari către echipe

FIFA plătește bani celor 48 de federații naționale în două categorii: bonusuri sub formă de premii în bani, în funcție de cât de departe avansează fiecare echipă în turneu, și plăți generale pentru acoperirea costurilor de antrenament și pregătire.

Toate cele 48 de echipe primesc cel puțin 12,5 milioane de dolari pentru participarea la Cupa Mondială, inclusiv 10 milioane de dolari sub formă de premii pentru calificarea și participarea la faza grupelor.

Fiecare echipă primește 2,5 milioane de dolari pentru pregătirea dinaintea turneului și cheltuieli.

Premiile în bani cresc în funcție de cât de departe avansează echipele.

Banii ajung la federații, nu direct la fotbaliști

Duminică seara, campionii vor sărbători după fluierul final, dar trofeul original nu este acordat definitiv. În schimb, câștigătorilor li se va înmâna o replică placată cu aur, pe care o vor putea păstra.

În ceea ce privește premiile în bani ale Cupei Mondiale, acestea sunt plătite de FIFA federațiilor, nu jucătorilor. Modul în care sunt gestionate aceste sume depinde de regulamentul fiecărei federații.