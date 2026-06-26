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Patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale de fotbal 2026 sunt deja cunoscute. Când sunt programate

Patru dintre confruntările din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 au fost stabilite după meciurile disputate vineri, pe măsură ce faza grupelor se apropie de final.
Patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale de fotbal 2026 sunt deja cunoscute. Când sunt programate
Petre Apostol
26 iun. 2026, 10:04, Sport
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Primul duel confirmat din șaisprezecimile de finală va avea loc duminică, de la ora 22:00, pe SoFi Stadium din Los Angeles.

Canada, ocupanta locului secund în Grupa B, va înfrunta Africa de Sud, clasată pe poziția a doua în Grupa A.

Luni, de la ora 20:00, este programat unul dintre cele mai atractive meciuri ale fazei eliminatorii.

Brazilia, câștigătoarea Grupei C, va întâlni Japonia, a doua clasată în Grupa F, într-o partidă care se va disputa la Houston.

Un alt duel de interes din șaisprezecimile de finală va opune Țările de Jos, câștigătoarea Grupei F, și Maroc, ocupanta locului secund în Grupa C.

Meciul este programat în noaptea de luni spre marți, de la ora 04:00, la Monterrey, în Mexic.

De asemenea, echipa din Statele Unite ale Americii, câștigătoarea Grupei D, va juca împotriva Bosniei și Herțegovina, una dintre echipele calificate din postura de cea mai bună formație clasată pe locul al treilea.

Partida se va disputa în noaptea de miercuri spre joi, de la ora 03:00, pe Levi’s Stadium din Santa Clara.

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