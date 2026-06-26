Turcia învinge SUA cu un gol în ultimele secunde, dar americanii merg mai departe de pe primul loc

Disputat la SoFi Stadium din Inglewood, meciul a început excelent pentru gazde. Auston Trusty a deschis scorul încă din minutul 3, iar SUA au ajuns astfel la al șaptelea gol înscris la acest turneu final, egalând cel mai bun bilanț ofensiv din istoria naționalei înaintea fazelor eliminatorii, scrie AP.

Turcia a reacționat rapid și a egalat în minutul 10 prin Arda Güler, tânărul mijlocaș al lui Real Madrid, după o combinație cu Barış Alper Yılmaz. În minutul 31, Güler a fost din nou decisiv, contribuind la faza din care Orkun Kökçü a înscris pentru 2-1. Turcia a marcat astfel la ambele șuturi expediate pe poartă în prima repriză.

SUA au egalat imediat după pauză

Americanii au revenit imediat după pauză. Sebastian Berhalter a restabilit egalitatea în minutul 49, cu un șut puternic de la aproximativ 20 de metri. În minutul 58 și-a făcut apariția Christian Pulisic, revenit după accidentarea la gambă suferită în prima repriză a meciului de debut cu Paraguay. Intrarea mijlocașului de la AC Milan a fost întâmpinată cu aplauze puternice din partea spectatorilor. Acesta și-a creat rapid două ocazii importante. În minutul 63, Pulisic a fost aproape de gol, însă portarul Uğurcan Çakır a deviat mingea în bară, iar Brenden Aaronson a ratat apoi o oportunitate uriașă.

Când partida părea că se va încheia la egalitate, Turcia a dat lovitura în al optulea minut al prelungirilor. Can Uzun a pătruns în careu și i-a pasat lui Kaan Ayhan, care a înscris cu ultimul șut al meciului, stabilind scorul final, 3-2.

Turcia a luptat dar americanii merg mai departe

În ciuda înfrângerii, selecționerul Mauricio Pochettino nu avea motive de îngrijorare. Statele Unite își asiguraseră deja câștigarea Grupei D după victoriile cu Paraguay și Australia și vor întâlni Bosnia și Herțegovina în șaisprezecimile de finală, miercuri.

Succesul Turciei nu a schimbat însă situația din grupă. Echipa fusese deja eliminată după primele două meciuri, deși dominase statistic ambele partide. Meciul a intrat și în istoria competiției. Golul lui Trusty a fost al 173-lea marcat la această Cupă Mondială, depășind recordul de goluri stabilit la ediția din Qatar 2022, performanță atinsă cu patru meciuri mai puțin.