Japonia merge mai departe la Mondial după 1-1 cu Suedia. Olanda câștigă grupa, Tunisia pleacă acasă

Japonia, egal suficient pentru calificare

Japonia avea nevoie de cel puțin un egal în duelul cu Suedia pentru a-și asigura locul în faza eliminatorie, iar asiaticii au obținut exact rezultatul necesar. După o primă repriză fără goluri, Daizen Maeda a deschis scorul în minutul 56, după o acțiune rapidă a japonezilor.

Suedia a reacționat imediat și a egalat cinci minute mai târziu, prin Anthony Elanga, care a finalizat spectaculos cu un șut la colțul lung. Scandinavii au încercat să forțeze victoria pe final, dar Japonia a rezistat și a păstrat punctul care o trimite mai departe.

Olanda a câștigat grupa după 3-1 cu Tunisia

În celălalt meci al grupei, Olanda a trecut de Tunisia cu 3-1 și a terminat Grupa F pe primul loc. „Portocala mecanică” a început perfect partida, după un autogol al lui Ellyes Skhiri în minutul 3 și reușita lui Brian Brobbey în minutul 7.

Tunisia a redus din diferență în repriza a doua, prin Hazem Mastouri, dar Olanda a refăcut avantajul de două goluri prin Jan-Paul van Hecke. Pentru Tunisia, meciul a fost doar unul de palmares, după ce africanii erau deja eliminați înaintea ultimei etape.

Clasamentul final al Grupei F

Olanda – 7 puncte, golaveraj +6 Japonia – 5 puncte, golaveraj +4 Suedia – 4 puncte, golaveraj 0 Tunisia – 0 puncte, golaveraj -10

Olanda și Japonia sunt calificate direct în faza următoare. Suedia, cu patru puncte, rămâne în cursa pentru calificarea de pe locul trei cu șanse foarte mari.

Posibili adversari în „32”

Japonia, calificată de pe locul doi în Grupa F, va avea parte de un duel foarte dificil în șaisprezecimi: va întâlni Brazilia, câștigătoarea Grupei C.

Olanda, câștigătoarea Grupei F, va juca împotriva Marocului, echipa care a terminat pe locul doi în Grupa C.

În cazul în care Suedia va prinde unul dintre cele mai bune locuri trei, adversarul său va depinde de configurația finală a tabloului. Echipele clasate pe locul trei pot fi repartizate, în funcție de combinații, împotriva câștigătoarelor unor grupe precum A, B, D, E sau I.