Portugalia lui Ronaldo, doar locul 2 în grupă. Urmează duelul tare cu Croația la CM 2026

Meciul Columbia – Portugalia, disputat la Miami, a decis câștigătoarea grupei. Columbia avea nevoie doar de un egal pentru a termina pe primul loc, iar rezultatul de 0-0 a fost suficient. Portugalia a avut momente bune, inclusiv prin Bruno Fernandes, dar nu a reușit să marcheze golul care i-ar fi adus prima poziție.

În celălalt meci al grupei, RD Congo a învins Uzbekistan, scor 3-1, după ce a fost condusă la pauză. Uzbekistan a deschis scorul prin Eldor Shomurodov, dar congolezii au revenit în partea a doua, prin Yoane Wissa, din penalty, Fiston Mayele și din nou Wissa, în prelungiri.

Rezultatele Portugaliei în Grupa K

Portugalia – RD Congo 1-1

Portugalia – Uzbekistan 5-0

Columbia – Portugalia 0-0

Toate rezultatele din Grupa K

Portugalia – RD Congo 1-1

Uzbekistan – Columbia 1-3

Portugalia – Uzbekistan 5-0

Columbia – RD Congo 1-0

Columbia – Portugalia 0-0

RD Congo – Uzbekistan 3-1

Clasamentul final al Grupei K

Columbia – 7 puncte, golaveraj 4-1 Portugalia – 5 puncte, golaveraj 6-1 RD Congo – 4 puncte, golaveraj 4-3 Uzbekistan – 0 puncte, golaveraj 2-11

Portugalia va juca în șaisprezecimi cu Croația, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale primei faze eliminatorii. Columbia va întâlni Ghana, iar RD Congo, calificată de pe locul 3, va avea parte de un adversar de top: Anglia.

Pentru Uzbekistan, aflată la prima participare la Cupa Mondială, turneul se încheie fără punct, cu trei înfrângeri în trei meciuri.