Portugalia lui Ronaldo, doar locul 2 în grupă. Urmează duelul tare cu Croația la CM 2026

Meciul Columbia – Portugalia, disputat la Miami, a decis câștigătoarea grupei. Columbia avea nevoie doar de un egal pentru a termina pe primul loc, iar rezultatul de 0-0 a fost suficient. Portugalia a avut momente bune, inclusiv prin Bruno Fernandes, dar nu a reușit să marcheze golul care i-ar fi adus prima poziție.
În celălalt meci al grupei, RD Congo a învins Uzbekistan, scor 3-1, după ce a fost condusă la pauză. Uzbekistan a deschis scorul prin Eldor Shomurodov, dar congolezii au revenit în partea a doua, prin Yoane Wissa, din penalty, Fiston Mayele și din nou Wissa, în prelungiri.
Portugalia – RD Congo 1-1
Portugalia – Uzbekistan 5-0
Columbia – Portugalia 0-0
Portugalia – RD Congo 1-1
Uzbekistan – Columbia 1-3
Portugalia – Uzbekistan 5-0
Columbia – RD Congo 1-0
Columbia – Portugalia 0-0
RD Congo – Uzbekistan 3-1
Portugalia va juca în șaisprezecimi cu Croația, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale primei faze eliminatorii. Columbia va întâlni Ghana, iar RD Congo, calificată de pe locul 3, va avea parte de un adversar de top: Anglia.
Pentru Uzbekistan, aflată la prima participare la Cupa Mondială, turneul se încheie fără punct, cu trei înfrângeri în trei meciuri.