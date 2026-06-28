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Portugalia lui Ronaldo, doar locul 2 în grupă. Urmează duelul tare cu Croația la CM 2026

Portugalia s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, dar a ratat primul loc în Grupa K, după remiza albă cu Columbia, scor 0-0, în ultima etapă. Sud-americanii au câștigat grupa cu 7 puncte, în timp ce lusitanii au încheiat pe locul secund, cu 5 puncte.
Portugalia lui Ronaldo, doar locul 2 în grupă. Urmează duelul tare cu Croația la CM 2026
Gabriel Negreanu
28 iun. 2026, 05:15, Sport
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Meciul Columbia – Portugalia, disputat la Miami, a decis câștigătoarea grupei. Columbia avea nevoie doar de un egal pentru a termina pe primul loc, iar rezultatul de 0-0 a fost suficient. Portugalia a avut momente bune, inclusiv prin Bruno Fernandes, dar nu a reușit să marcheze golul care i-ar fi adus prima poziție.

În celălalt meci al grupei, RD Congo a învins Uzbekistan, scor 3-1, după ce a fost condusă la pauză. Uzbekistan a deschis scorul prin Eldor Shomurodov, dar congolezii au revenit în partea a doua, prin Yoane Wissa, din penalty, Fiston Mayele și din nou Wissa, în prelungiri.

Rezultatele Portugaliei în Grupa K

Portugalia – RD Congo 1-1
Portugalia – Uzbekistan 5-0
Columbia – Portugalia 0-0

Toate rezultatele din Grupa K

Portugalia – RD Congo 1-1
Uzbekistan – Columbia 1-3
Portugalia – Uzbekistan 5-0
Columbia – RD Congo 1-0
Columbia – Portugalia 0-0
RD Congo – Uzbekistan 3-1

Clasamentul final al Grupei K

  1. Columbia – 7 puncte, golaveraj 4-1
  2. Portugalia – 5 puncte, golaveraj 6-1
  3. RD Congo – 4 puncte, golaveraj 4-3
  4. Uzbekistan – 0 puncte, golaveraj 2-11

Portugalia va juca în șaisprezecimi cu Croația, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale primei faze eliminatorii. Columbia va întâlni Ghana, iar RD Congo, calificată de pe locul 3, va avea parte de un adversar de top: Anglia.

Pentru Uzbekistan, aflată la prima participare la Cupa Mondială, turneul se încheie fără punct, cu trei înfrângeri în trei meciuri.

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