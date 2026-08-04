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Restricții de circulație în Cluj-Napoca pe perioada UNTOLD 2026: Trasee deviate pe mai multe linii

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a anunțat modificări de trasee ca urmare a restricționării circulației rutiere în zona Parcului Central, în perioada festivalului UNTOLD. Măsurile vor rămâne în vigoare până pe 17 august.
Restricții de circulație în Cluj-Napoca pe perioada UNTOLD 2026: Trasee deviate pe mai multe linii
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Dan Horia Tautan/Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 aug. 2026, 12:59, Social
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Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) a anunțat modificări de trasee pentru mai multe linii de autobuz și tramvai, ca urmare a restricțiilor de circulație instituite în zona Parcului Central pentru pregătirile și desfășurarea festivalului UNTOLD 2026. Măsurile vor rămâne în vigoare până la 17 august 2026, ora 04:30.

Din 31 iulie, liniile 26, 26L, 27, 28, 28B, 41 și 44 circulă deja deviat pe sensul de mers dinspre strada Alexandru Vlahuță, prin strada George Enescu – strada General Eremia Grigorescu – strada General Dragalina.

CTP anunță că se suspendă stațiile Cluj Arena și Parcul Central. În schimb, a fost introdusă suplimentar o stație în proximitatea Pieței 14 Iulie și stația Dragalina Sud.

La întoarcere, autobuzele vor circula pe traseul de bază pe strada Dragalina – str. Octavian Goga.

Modificări pentru linia metropolitană M26

Potrivit CTP, Linia metropolitană M26 (Cetatea Fetei – Cluj-Napoca) este deviată din Splaiul Independenței pe strada Uzinei Electrice – strada Oțetului – Calea Mănăștur.

În acest caz, se suspendă stația Fabrica de Bere. CTP a precizat că, pe perioada devierii, călătorii pot utiliza liniile 1, 6, 7, 9, 14, 24, 24B, 25, 29, 52, 101 și 102 pentru legătura dintre zona centrală și cartierul Mănăștur, fără achitarea unui titlu de călătorie suplimentar, în limita valabilității titlului de transport deținut.

Tramvaiele 102 și 102L, suspendate din 3 august

Începând de luni, 3 august, CTP a suspendat circulația tramvaielor pe liniile 102 și 102L. Pe linia 100 (P-ța Gării – B-dul Muncii) continuă să circule tramvaie.

Tot din 3 august, linia 101A (Bucium – Piața Gării) este deservită de autobuze, care circulă pe trasee modificate astfel:

  • Dus: spre P-ța Gării traseul va fi deviat din Splaiul Independenței pe str. Giuseppe Garibaldi – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stația Cluj Arena, stația Parcul Central, George Barițiu. Se alocă suplimentar o stație în proximitatea Pieței 14 Iulie și stația Dragalina Sud.
  • Întors: P-ța Gării – str. Horea – str. Dragalina – str. Octavian Goga – P-ța 14 Iulie – str. Giuseppe Garibaldi – str. Splaiul Independenței – str. Plopilor – str. Primăverii. Se suspendă stația Opera Maghiara și stația Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile de pe traseu: stația Dragalina Nord, Octavian Goga și Giuseppe Garibaldi.

UNTOLD are loc în perioada 6-9 august 2026, în Cluj-Napoca, iar orele la care urcă artiștii pe scena principală pot fi consultate AICI. 

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