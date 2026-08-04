Încep înscrierile în Programul FIV 2026. Cine poate beneficia și ce acte sunt necesare

Înscrierile în Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV) – diția 2026 încep pe 17 august 2026, la ora 10:00, și se încheie pe 15 noiembrie 2026. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin platforma dedicată, transmite Ministerul Muncii.

Cine poate beneficia de Programul FIV 2026

Pot depune cerere cuplurile căsătorite sau necăsătorite și femeile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art.4 din normele metodologice de aplicare, respectiv:

cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România

cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurați/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România

prin cererea prevăzută în anexa nr. 1, solicitanta/solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară, publică sau privată, de pe teritoriul României, parteneră a Programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități

vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în Program

Nu pot depune dosar persoanele care au beneficiat în același an de sprijin financiar prin programe similare derulate de alte autorități sau instituții publice.

Totodată, beneficiarii ediției anterioare se pot înscrie doar după finalizarea și validarea decontării procedurii realizate cu voucherele primite în Programul FIV 2025. Decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din normele metodologice de aplicare.

Pe întreaga perioadă de implementare a programului, 2026–2030, același beneficiar poate primi sprijin financiar de maximum trei ori.

Documentele necesare pentru înscriere

Dosarul trebuie să conțină:

cerere de înscriere – anexa nr. 1

declarație pe propria răspundere – anexa nr. 1a

document de indicație FIV – anexa nr. 1b, eliberat de un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile anterior depunerii în platforma digitală, dar nu mai devreme de data afilierii la Program a unității sanitare

acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 1c

copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate de către aceștia

copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate de către aceștia adeverințe din care să rezulte calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în termenul de valabilitate care reiese din cuprinsul acestora și eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul

Documentele pot fi semnate olograf sau cu semnătură electronică calificată. În cazul cuplului, căsătorit/necăsătorit, anexa 1a și anexa 1c vor fi completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului.