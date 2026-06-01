Bacalaureat 2026 / Încep înscrierile pe 2 iunie / Ce trebuie să verifice atent elevii

Înscrierile pentru susținerea primei sesiuni a Bacalaureatului 2026 încep pe 2 iunie și durează doar până pe 4 iunie. Ministerul Educației a publicat metodologia și calendarul admiterii și-i îndeamnă pe elevi să studieze foarte bine documentele.
Luiza Moldovan
01 iun. 2026, 20:27, Social
Inspectoratele Școlare au publicat procedura privind înscrierea candidaților la examenul național de Bacalaureat 2026, document redactat de Ministerul Educației și Cercetării, care stabilește pașii pe care trebuie să îi urmeze atât absolvenții promoției curente, cât și cei din seriile anterioare.

Înscrierile au loc înaintea încheierii cursurilor pentru anii terminali

Potrivit calendarului examenului, înscrierile pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2026 au loc în perioada 2-4 iunie, înainte de încheierea cursurilor pentru elevii claselor terminale.

Procedura MEC prevede documentele necesare pentru înscriere, modalitatea de depunere a cererilor și situațiile speciale care îi vizează pe candidații proveniți din alte județe sau din promoțiile anterioare.

Probele scrise încep pe 29 iunie.

Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026.

Lucrările vor putea fi vizualizate după afișarea rezultatelor și înainte de depunerea contestațiilor.

De asemenea, sunt menționate responsabilitățile unităților de învățământ în verificarea și centralizarea dosarelor.

Verificați atent condițiile de înscriere!

Examenul național de Bacalaureat 2026 se va desfășura conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, iar candidații vor susține atât probele de evaluare a competențelor, cât și probele scrise.

Inspectoratul recomandă absolvenților să verifice cu atenție condițiile de înscriere și termenele prevăzute în procedură, pentru a evita situațiile în care dosarele sunt depuse incomplet sau după expirarea termenelor stabilite.

