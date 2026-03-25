Simulare Bacalaureat 2026. Elevii susțin azi proba la alegere a profilului

În funcție de profil, elevii susțin proba la una dintre disciplinele din programa specifică, precum Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică pentru profilul real, respectiv Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie sau Filosofie pentru profilul umanist.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar proba începe la ora 9:00, moment în care sunt deschise plicurile sigilate cu subiectele.

Elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar timpul este calculat din momentul în care subiectele sunt distribuite.

După predare, lucrările sunt scanate în prezența elevilor, iar asistenții verifică dacă numărul de pagini corespunde și dacă documentele sunt lizibile. Ulterior, acestea sunt încărcate pe platforma dedicată evaluării.

Candidații pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la primirea subiectelor.

Peste 113.100 de elevi au participat marți la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de Bacalaureat, în timp ce peste 24.600 au absentat. Simularea a fost organizată în 1.368 de unități de învățământ (95,87% din total), iar în 59 de licee (4,13%), unde învață peste 6.400 de elevi de clasa a XII-a, nu a fost organizată.

Simularea se încheie joi cu proba la Limba și literatura maternă, iar rezultatele vor fi comunicate pe 3 aprilie.

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Evaluarea competențelor:

8–10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

10–11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

11–12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

15–17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultate: