Rezultatele finale de la simularea examenului de Bacalaureat. Peste 700.000 de evaluări au fost realizate

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, susținută în 23 – 26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ, potrivit Comunicatului publicat de Ministerul Educației.

În total au fost realizate 778.464 de evaluări, cu 13% mai multe decât în 2025, când au fost realizate, în total, 688.808 de evaluări într-o perioadă similară. Ministerul a explicat că o lucrare are minimum 2 evaluări, maximum 4, în cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între cei doi evaluatori inițiali.

Participarea candidaților la probe a fost următoarea:

Limba și literatura română: au participat peste 114.600, în timp ce în anul 2025 au participat doar peste 101.000 de elevi.

La Proba obligatorie a profilului: a fost susținută de peste 113.100 de elevi, în timp ce anul trecut au participat peste 99.900.

În cadrul Probei la alegere a profilului/specializării: au participat peste 111.100 de elevi. În anul precedent au participat peste 98.300.

Potrivit ministerului, rezultatele au fost comunicate Inspectoratelor Școlare Județene, dar și / Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru a fi transmise școlilor.

Datele care stau la baza sintezei rezultatelor au fost extrase din platforma de digitalizată și prelucrate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Mai mulți elevi au trecut decât în 2025

Potrivit Ministerului, datele informatice arată că au existat mai multe note mai mari de 5 decât la simulările de anul trecut.

În cazul probei la Limba și Literatura Română, notele mai mari sau egale cu 5 au fost în procent de 77%, în timp ce anul trecut, același procent era de 66,84%.

În cazul probei Disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie), procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 64.48%, înregistrând o ușoară creștere față de anul 2025 (64.48%).

La Proba la alegere a profilului și specializării, care a inclus discipline de Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 73, 69%, mai mare decât în anul 2025, când a fost înregistrat un procent de 69,46%.

Ministerul Educației a mai precizat că lucrările scrise ale elevilor se află în școlile în care aceștia au susținut probele scrise.

De asemenea, profesorii care predau disciplinele în cadrul cărora au fost date examenele au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau.

Conducerile unităților de învățământ vor pune la dispoziția profesorilor borderourile de evaluare transmise de la nivelul Ministerului Educației prin inspectoratele școlare, pentru a fi folosite în procesul de vizualizare a lucrărilor de către elevi.