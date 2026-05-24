Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în ultimul an în România. Salvați Copiii: „Pentru un copil, fuga este un strigăt de ajutor”

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, între 20 mai 2025 și 20 mai 2026 au fost raportate 10.566 de dispariții de minori. Sunt cu peste 600 mai multe decât în anul anterior și cu aproape 2.000 peste nivelul din urmă cu doi ani.

Cele mai multe cazuri vizează adolescenți între 14 și 18 ani. În această categorie au fost înregistrate 8.140 de sesizări.

Cele mai multe dispariții au fost raportate în București, dar și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași.

Aproximativ 60% dintre cazuri reprezintă plecări voluntare din centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale. În jur de 97% dintre copii sunt găsiți sau se întorc într-un timp scurt.

Specialiștii avertizează că termenul „plecare voluntară” poate fi înșelător

„Pentru un copil, a pleca nu înseamnă libertate sau alegere matură, ci, cel mai adesea, un strigăt de ajutor”, arată organizația. Salvați Copiii spune că principalele motive pentru care copiii fug de acasă sunt violența, conflictele familiale, neglijarea, bullyingul și problemele de sănătate mintală.

Organizația atrage atenția și asupra fenomenului de „grooming”, prin care copiii sunt manipulați online sau offline și expuși riscului de exploatare sexuală și trafic de persoane.

Printre semnalele de alarmă pe care părinții ar trebui să le observe se numără izolarea, schimbările bruște de comportament, scăderea performanțelor școlare și timpul excesiv petrecut online.

„Copiii nu fug doar de acasă, ei fug spre ceva ce nu reușesc să găsească acasă”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii România.

Ce trebuie să facă părinții?

Specialiștii spun că părinții trebuie să acționeze imediat atunci când un copil dispare. Primele ore sunt considerate esențiale. Organizația recomandă anunțarea rapidă a autorităților și pregătirea unei fotografii recente a copilului, a descrierii hainelor purtate și a informațiilor despre ultimele persoane cu care a intrat în contact. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să ofere date despre telefonul folosit de copil, aplicațiile de mesagerie active și eventualele probleme medicale.

Salvați Copiii amintește că pot fi apelate numerele 112, 116000 – linia europeană pentru copii dispăruți și 119, numărul dedicat situațiilor de abuz sau neglijare.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți, marcată pe 25 mai, organizația a lansat campania „Când un copil dispare, căutarea nu se oprește”.