„Salvați Copiii” donează un echipament de 100.000 de euro celui mai mare spital de copii din Republica Moldova

„Salvați Copiii” România a donat Institutului Mamei și Copilului din Chișinău un sistem de videocolonoscopie pediatrică de ultimă generație, în valoare de 100.000 de euro.

Este cea de-a patra donație făcută acestui institut în ultimii patru ani, totalul investițiilor depășind 430.000 de euro.

„Astăzi suntem din nou la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău cu o nouă dotare, un sistem de videocolonoscopie pediatrică de ultimă generație, în valoare de 100.000 de euro.

Este a patra dotare pe care o facem aici institutului, în ultimii patru ani investind peste 430.000 de euro în echipamente medicale, instrumentar și mobilier medical”, spune Gabriela Alexandrescu, președinta Salvați Copiii România.

Cel mai mare centru pediatric din Republica Moldova

Institutul Mamei și Copilului din Chișinău este cel mai mare centru pediatric din Republica Moldova, unde sunt direcționate cele mai complexe cazuri din întreaga țară.

Anual, aici sunt tratați peste 45.000 de pacienți, se nasc peste 4.300 de copii, iar în ambulatoriu se înregistrează aproximativ 157.000 de consultații.

Dintre pacienți, peste 35.000 sunt copii, inclusiv sute de nou-născuți prematuri.

Potrivit Gabrielei Alexandrescu, noul sistem de videocolonoscopie este „indispensabil” pentru institut și este, totodată, „unic și cel mai performant din sistemul sanitar” din Republica Moldova.