DSP: Nouă spitale din București vor asigura urgențele de Rusalii, pe 1 iunie 2026

Nouă spitale din București vor funcționa în regim de gardă de Rusalii, pe 1 iunie, pentru adulți și copii deopotrivă. Ambulanța funcționează normal, iar urgențele se apelează la 112.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Luiza Moldovan
26 mai 2026, 14:33, Social
Asistența medicală de urgență va fi asigurată în Capitală pe 1 iunie 2026, cu ocazia sărbătorii legale de Rusalii, prin mai multe unități medicale pentru adulți și copii, potrivit Direcției de Sănătate Publică București, potrivit unui comunicat al DSP.

În regim de gardă vor funcționa următoarele spitale de urgență:

  • Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca
  • Spitalul Clinic de Urgență Universitar
  • Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”
  • Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”
  • Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”
  • Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri
  • Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice
  • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
  • Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie”

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va funcționa în regim normal și va asigura eliberarea certificatelor constatatoare de deces la nivelul Capitalei, iar solicitările populației vor fi preluate prin numărul unic de urgență 112.

De asemenea, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura serviciu de gardă permanentă, cu linie telefonică dedicată pentru urgențe.

