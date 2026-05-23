Noaptea Muzeelor în Capitală. Sute de vizitatori la ediția a 22-a a evenimentului

Zeci de muzee și instituții culturale și-au deschis porțile publicului, într-un program desfășurat pe parcursul zilei de sâmbătă, cu activități și expoziții dedicate vizitatorilor din toate categoriile de vârstă.

Printre obiectivele incluse în circuit s-au numărat Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” și sediul Primăriei Municipiului București.

Noaptea Muzeelor 2026 s-a desfășurat și în alte orașe din țară, inclusiv Cluj-Napoca, Constanța și Oradea, unde publicul a avut acces la muzee, monumente istorice, expoziții și tururi ghidate.

Sute de oameni au așteptat să viziteze Muzeul Antipa

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este printre cele mai atractive obiective culturale din Capitală. Sute de vizitatori au stat la coadă pentru a putea intra și vizita gratuit muzeul.

Muzeul Țăranului Român

La intrarea în muzeu s-a format, de asemenea, o coadă lungă de vizitatori, mulți dintre ei însoțiți de copii, care au așteptat să descopere colecțiile de obiecte tradiționale românești.

Muzeul de Geologie

La Muzeul Geologic Național s-a format o coadă lungă de vizitatori, unde zeci de persoane au așteptat să vadă exponatele cunoscute.

Vizitatorii Muzeului de Istorie au animat Calea Victoriei

Muzeul Național de Istorie, cel mai important muzeu al statului român, a strâns sute de vizitatori care așteptau să-l viziteze în mod gratuit.