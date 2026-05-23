Cinci ani de la moartea lui Eric Carle, autor și ilustrator de cărți pentru copii

Ioana Târziu
23 mai 2026, 10:24, Cultură-Media
Se împlinesc, sâmbătă, cinci ani de la moartea autorului și ilustratorului american de cărți pentru copii, Eric Carle. Acesta a murit pe data de 23 mai 2021, potrivit BBC.

Cea mai faimoasă carte a sa, „The Very Hungry Caterpillar” („Omida Mâncăcioasă”), a fost publicată în 1969 și s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare.

Cartea, tradusă în peste 60 de limbi

Povestea ce conține doar 224 de cuvinte a fost tradusă în 62 de limbi.

Fiul său, Rolfe, a declarat pentru The New York Times că autorul a murit din cauza insuficienței renale, potrivit sursei.

În 2019, Carle a explicat pentru BBC de ce crede el că povestea a dăinuit timp de 50 de ani.

„Timp de mulți ani, editorul și redactorul meu împreună cu mine nu am știut motivul pentru care Omida Mâncăcioasă este atât de populară”, a spus el.

„Este o carte a speranței”

„În timp, am ajuns să simt că este o carte a speranței. Și acest sentiment de speranță a făcut-o o carte de care cititorii de toate vârstele se bucură și își amintesc”, a mai precizat el.

Prima versiune a cărții „Omida Mâncăcioasă” s-a numit „O săptămână cu viermele Willi”. Titlul a fost inspirat de faptul că autorul a folosit un perforator pentru a crea cercuri într-o stivă de hârtie.

Carle a spus că editorul său nu era încântat de ideea unui vierme. Astfel, au fost discutate diverse alte animale. În cele din urmă, s-au hotărât asupra unei omizi și a unui fluture.

Tipografiile din America au refuzat publicarea cărții

Nicio tipografie americană nu a vrut să publice cartea din cauza paginilor cu forme diferite și găuri. În final, a fost găsită o tipografie în Japonia.

Este estimat că, în prezent, cartea lui Eric Carle este cumpărată la fiecare 15 secunde, mai menționează sursa.

De asemenea, există și versiuni animate a poveștii, diverse articole promoționale și o producție scenică. Cea din urmă a fost vizionată, până în prezent, de un milion de copii.

