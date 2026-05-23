Cinci ani de la moartea lui Eric Carle, autor și ilustrator de cărți pentru copii

Se împlinesc, sâmbătă, cinci ani de la moartea autorului și ilustratorului american de cărți pentru copii, Eric Carle. Acesta a murit pe data de 23 mai 2021, potrivit BBC.

Cea mai faimoasă carte a sa, „The Very Hungry Caterpillar” („Omida Mâncăcioasă”), a fost publicată în 1969 și s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare.

Cartea, tradusă în peste 60 de limbi

Povestea ce conține doar 224 de cuvinte a fost tradusă în 62 de limbi.

Fiul său, Rolfe, a declarat pentru The New York Times că autorul a murit din cauza insuficienței renale, potrivit sursei.

În 2019, Carle a explicat pentru BBC de ce crede el că povestea a dăinuit timp de 50 de ani.

„Timp de mulți ani, editorul și redactorul meu împreună cu mine nu am știut motivul pentru care Omida Mâncăcioasă este atât de populară”, a spus el.

„Este o carte a speranței”

„În timp, am ajuns să simt că este o carte a speranței. Și acest sentiment de speranță a făcut-o o carte de care cititorii de toate vârstele se bucură și își amintesc”, a mai precizat el.

Prima versiune a cărții „Omida Mâncăcioasă” s-a numit „O săptămână cu viermele Willi”. Titlul a fost inspirat de faptul că autorul a folosit un perforator pentru a crea cercuri într-o stivă de hârtie.

Carle a spus că editorul său nu era încântat de ideea unui vierme. Astfel, au fost discutate diverse alte animale. În cele din urmă, s-au hotărât asupra unei omizi și a unui fluture.

Tipografiile din America au refuzat publicarea cărții

Nicio tipografie americană nu a vrut să publice cartea din cauza paginilor cu forme diferite și găuri. În final, a fost găsită o tipografie în Japonia.

Este estimat că, în prezent, cartea lui Eric Carle este cumpărată la fiecare 15 secunde, mai menționează sursa.

De asemenea, există și versiuni animate a poveștii, diverse articole promoționale și o producție scenică. Cea din urmă a fost vizionată, până în prezent, de un milion de copii.