Un bărbat din Buzău, suspectat că și-a omorat colegul de locuință, a fost reținut la București

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, suspectat de omor a fost prins și reținut miercuri în capitală. Acesta fugise după ce ar fi ucis un bărbat de 59 de ani, cu care locuia în comuna Năeni, județul Buzău.
Radu Mocanu
20 mai 2026, 13:58, Social
„Astăzi, 20 mai 2026, polițiștii Capitalei, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un bărbat, în vârstă de 57 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor.* Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul structurilor operative din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și IPJ Buzău – Serviciul de Investigații Criminale”, transmite Poliția Municipiului București. 

Ancheta a fost declanșată marți, când polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane decedate într-o locuință din comuna Năeni. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 59 de ani. 

Principalul suspect din investigație a devenit un bărbat de 57 de ani care locuia cu victima. „După comiterea faptei, bărbatul bănuit a încercat să se sustragă urmăririi, motiv pentru care au fost demarate imediat activități de localizare”, transmit autoritățile. 

Fugarul a fost localizat miercuri în București și a fost reținut de polițiști. „În urma investigațiilor, acesta a fost depistat astăzi, 20 mai 2025, în jurul orei 11:20, la intersecția străzilor Lucrețiu Pătrășcanu cu Bulevardul Basarabia, de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Central, fiind imobilizat respectând procedurile legale”, transmite DGPMB. 

Ancheta va continua sub coordonarea procurorilor buzoieni, acesta urmând să fie predat IPJ Buzău. 

