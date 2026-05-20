Accident grav în Chitila după ce un TIR ar fi trecut pe roșu. Un șofer a fost rănit grav

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază în Chitila, după ce un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă ar fi intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului și a lovit un autoturism care circula regulamentar.
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 12:16, Social
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, accidentul s-a produs în jurul orei 16:35, la intersecția Șoselei Banatului cu strada Islaz. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că TIR-ul, condus de un bărbat de 40 de ani, ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului electric.

Vehiculul a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat în vârstă de 44 de ani. În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată într-un alt autoturism care se afla oprit la semafor.

Șofer transportat de urgență la spital

Conducătorul autoturismului lovit a fost rănit grav și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii au precizat că toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Ulterior, aceștia au fost duși la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice, conform procedurilor legale.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale.

