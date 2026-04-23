Bărbat de 45 de ani, lovit mortal de tren în Chitila. Poliția a deschis o anchetă

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi au fost sesizați în jurul orei 10:18 cu privire la producerea accidentului. Din primele verificări, reiese că bărbatul a fost surprins și accidentat mortal de un tren care circula pe ruta București Nord – Ploiești Sud. Impactul s-a produs la ieșirea din stația CFR Chitila, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Conform procedurilor, mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, au precizat polițiștii. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. „Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov. Nu este clar, deocamdată, dacă este vorba despre un accident sau alte împrejurări care au dus la producerea incidentului.