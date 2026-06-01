Un camion încărcat cu gunoi de grajd s-a răsturnat peste un autoturism

Un camion care transporta gunoi de grajd s-a răsturnat pe o șosea din Rusia, potrivit NEXTA.

Încărcătura urât mirositoare a acoperit aproape în totalitate un autoturism. Acesta era parcat în fața unui magazin. Se pare că șoferul camionului a pierdut controlul volanului. Camionul a lovit peretele magazinului și apoi s-a răsturnat peste autoturismul parcat în apropiere.

Proprietara autoturismului a povestit că intrase în magazin cu doar câteva secunde înainte de accident.

Ea a fost rănită ușor în momentul în care mai multe rafturi din magazin s-au prăbușit ca urmare a impactului. Când a ieșit pe stradă, femeia a văzut că mașina ei era deja îngropată sub tone de gunoi.