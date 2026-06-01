Aglomerație pe A1, A2 și DN1 la finalul minivacanței de Rusalii. Recomandările Poliției

Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR a anunțat luni că traficul de pe Autostrada A1 și Drumul Național 1 este extrem de intens în această după-amiază pe sensul de mers către Capitală, respectiv spre Ploiești. Autoritățile recomandă șoferilor să verifice din timp traseul sau să aleagă rute alternative.
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 16:19, Social
Valori ridicate de trafic

Centrul INFOTRAFIC anunță că traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe A1, A2, și DN1, pe fondul revenirii turiștilor în București după minivacanța de Rusalii. 

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că valorile de trafic sunt intense pe sensul spre Capitală al Autostrăzii A1 București – Pitești”. transmit autoritățile. 

Autoritățile recomandă șoferilor să își reconfigureze traseul spre Autostrada A0, cu acces din A1 la kilometrul 18. 

De pe A0 se poate ieși în zona Bragadiru (km 83), Jilava – Șoseaua Giurgiului (km 75) sau Popești-Leordeni – Berceni (km 61). 

Traficul se desfășoară cu dificultate și pe A2 și pe DN1, pe sensurile spre București, respectiv Ploiești.  

Recomandările autorităților

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice cu atenție condițiile de trafic înainte de plecare și să opteze pentru rute alternative atunci când situația o impune.

Totodată, autoritățile  îi îndeamnă pe șoferi să evite activitățile care le pot distrage atenția de la condus, să nu efectueze depășiri ale coloanelor de autovehicule și să nu utilizeze banda de urgență a autostrăzilor.

În acest an, Rusaliile au fost sărbătorite pe 31 mai (duminică), la 50 de zile de la Paște, iar a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, este zi liberă legală în România. În mod tradițional, minivacanța de Rusalii marchează și debutul sezonului turistic de vară.  

