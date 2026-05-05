Tânăr de 25 de ani, prins cu un pistol cu aer comprimat pe A1

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat în cadrul activităților de control, într-un microbuz, o armă cu aer comprimat și accesorii pentru acestea, deținute fără documente legale”, potrivit Poliției de Frontieră Nădlac.

Controalele s-au desfășurat, luni, fiind aleatorii și nesistematice pe autostrada A1 Deva-Nădlac. Polițiștii au oprit un microbuz de pasageri și au constatat, în timpul controlului, că în bagajele unui tânăr de 25 de ani se afla o armă cu aer comprimat, dar și bile.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că, în bagajele unui pasager român, în vârstă de 25 ani, se afla o cutie neagră din plastic ce conținea un pistol cu aer comprimat „Elite II-Beretta” calibru 177 (4.5mm), un încărcător, cinci capsule de CO2 și un recipient ce conținea 1.500 bile din oțel calibru 4.5mm”, informează Poliția de Frontieră Nădlac.

Pentru că tânărul „nu a putut prezenta documentele necesare” pentru deținerea legală a armei, a fost dus la sediul poliției, iar arma, dar și accesoriile au fost ridicate pe bază de proces-verbal. Acum, polițiștii fac cercetări pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Tânărul a fost dus la sediul IPJ Arad, iar pistolul cu aer comprimat și accesoriile au fost predate lucrătorilor de poliție din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase pentru continuarea cercetărilor.