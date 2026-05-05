Tânăr de 25 de ani, prins cu un pistol cu aer comprimat pe A1

Luni, polițiștii de frontieră din Nădlac au găsit, în cadrul unor controale aleatorii pe A1 Deva-Nădlac, un pistol cu aer comprimat, pentru care deținătorul, un tânăr de 25 de ani, nu a putut prezenta documente.
Sursă foto: Poliția de Frontieră Nădlac
Daiana Rob
05 mai 2026, 13:54, Social
„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat în cadrul activităților de control, într-un microbuz, o armă cu aer comprimat și accesorii pentru acestea, deținute fără documente legale”, potrivit Poliției de Frontieră Nădlac.
Controalele s-au desfășurat, luni, fiind aleatorii și nesistematice pe autostrada A1 Deva-Nădlac. Polițiștii au oprit un microbuz de pasageri și au constatat, în timpul controlului, că în bagajele unui tânăr de 25 de ani se afla o armă cu aer comprimat, dar și bile.
„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că, în bagajele unui pasager român, în vârstă de 25 ani, se afla o cutie neagră din plastic ce conținea un pistol cu aer comprimat „Elite II-Beretta calibru 177 (4.5mm)un încărcătorcinci capsule de CO2 și un recipient ce conținea 1.500 bile din oțel calibru 4.5mm”informează Poliția de Frontieră Nădlac.

Pentru că tânărul „nu a putut prezenta documentele necesare” pentru deținerea legală a armei, a fost dus la sediul poliției, iar arma, dar și accesoriile au fost ridicate pe bază de proces-verbal.

Acum, polițiștii fac cercetări pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Tânărul a fost dus la sediul IPJ Arad, iar pistolul cu aer comprimat și accesoriile au fost predate lucrătorilor de poliție din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase pentru continuarea cercetărilor.

