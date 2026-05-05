Lovitură în Poliția Locală: 130 de posturi dispar după votul din Consiliul General al Municipiului București

Decizia vine în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026. Potrivit documentului oficial, obiectivul este eficientizarea activității instituției și reorganizarea structurilor interne, potrivit Buletin de București.

Numărul funcțiilor de conducere va scădea considerabil, de la 47 la 26, ca urmare a comasării mai multor servicii și compartimente. În noua formulă, instituția va fi coordonată de un director general și trei directori adjuncți, fiind introduse două posturi noi de acest tip.

Planul aprobat prevede și desființarea unor direcții importante din cadrul Poliției Locale. Este vorba despre Direcția Centrul Istoric, Direcția Comunicare, Analiză Sinteză și Relații cu Publicul, dar și Direcția Contencios, Registratură și Logistică. O parte dintre atribuțiile acestor structuri vor fi preluate de alte compartimente sau reorganizate.

Mai multe servicii vor dispărea în urma comasărilor. De exemplu, activitatea Serviciului Achiziții, Investiții, Derulare Contracte va fi preluată de Compartimentul Achiziții Publice. Totodată, Serviciul Control Salubritate va fi integrat în Serviciul Protecția Mediului, iar Serviciul Desființări Construcții Ilegale va fi absorbit de Serviciul Control Disciplină în Construcții. De asemenea, Compartimentul de Audit, care avea trei posturi vacante, va fi desființat.

În paralel, autoritățile propun și înființarea unor structuri noi, printre care un Serviciu de Comunicare și mai multe compartimente dedicate, inclusiv pentru evidența persoanelor, contencios juridic, contravenții și registratură.

După aplicarea reorganizării, numărul total de angajați va scădea de la 514 la 384. Procesul ar urma să fie finalizat cel târziu până la 30 iunie 2026.

Reorganizarea Poliției Locale a mai fost propusă în trecut și de fostul primar general Nicușor Dan, însă nu a fost aprobată la acel moment de consilierii generali.