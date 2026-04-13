Aglomerație, luni după-amiaza, pe A1, A2, A3, A7 și pe drumurile naționale 1 și 7

Centrul Infotrafic anunță că luni după-amiază se înregistrează valori crescute de trafic pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7, dar și pe DN1 și DN7.
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 17:56, Social

Potrivit polițiștilor, se înregistrează valori de trafic ridicate pe autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de mers spre Capitală. Cele mai aglomerate tronsoane kilometrice sunt 29 – 30, 44 – 49, 87 – 91, 102 – 106, fiind formate coloane de autovehicule, pe alocuri în staționare.

Polițiștii recomandă șoferilor folosirea rutei alternative Pitești – DN7 – Găești – Chitila – București.

De asemenea, pe A2 București – Constanța, traficul este îngreunat pe raza localităților Fundulea și Brănești, pe sensul de deplasare spre Capitală.

Trafic intens este și pe A3 București – Ploiești pe sensul de mers spre București, între localitățile Dumbrava și Moara Vlăsiei.

Pe A7 Ploiești – Adjud, traficul este intens pe sensul de mers dinspre Buzău către Pitești, pe raza localității Baba Ana.

Pe DN1 Ploiești – Brașov, se semnalează o coloană de autovehicule pe sensul de mers Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și pe raza localității Posada. Pe celălalt sens de mers este semnalată aglomerație pe raza stațiunilor Poiana Țapului și Bușteni.

Pe DN 7 Pitești – Sibiu, traficul este oprit pe ambele sensuri în zona localității Tuțulești, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule. Este formată coloană de autovehicule între localitățile Călimănești și Robești.

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele drumuri:
-București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;
-București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;
-București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;
-București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

