Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto pe șoselele din sudul României

Ceața îngreunează traficul auto pe șoselele din sudul României, anunță luni dimineață Centrul Infotrafic. De asemenea, la intrarea în București este aglomerație.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petru Mazilu
18 mai 2026, 07:07
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că luni dimineață nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe autostrăzi și drumuri naționale.

Totuși, se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic pe alocuri sub 200 de metri, pe șosele din județele Argeș, Bihor, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Olt, Teleorman și Vâlcea.

Pe arterele rutiere principale, respectiv: A 0 – Centura București, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, A 7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, „circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat, cu valori de trafic normale”.

Pe autostrada A 1 București – Pitești este aglomerație la intrarea în capitală.

