Suceava: Motociclist mort într-un accident în zona Pasului Palma

Un bărbat de 53 de ani a murit, duminică după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DN 17A, în zona Pasului Palma, din județul Suceava.
Iulian Moşneagu
17 mai 2026, 20:55, Social
În accident au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

Pe motocicletă se aflau două persoane, un bărbat și o femeie. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale și paramedicale au început manevrele de resuscitare.

În ciuda intervenției, motociclistul a fost declarat decedat.

„Femeia este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale și va fi transportată la spital”, a transmis ISU Suceava.

La intervenție au fost mobilizați pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

