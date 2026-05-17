Programul de roboți militari al României atrage giganți din Coreea de Sud și Estonia

Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace și firma estoniană de robotică Milrem Robotics au semnat un acord de colaborare în cadrul expoziției de apărare BSDA 2026, la București, pentru a participa împreună la programul României de vehicule terestre fără pilot, combinând experiența coreeană în platforme fără pilot pe roți cu tehnologia UGV pe șenile, testată în luptă, a Milrem, într-o încercare de a câștiga unul dintre cele mai importante programe de robotică terestră din Europa de Est, scrie Defence-blog.com.

Acordul, semnat în perioada 13–15 mai la BSDA 2026, reunește Hanwha Aerospace, Hanwha Aerospace Romania și Milrem Robotics într-o structură formală de cooperare care vizează cerințele în evoluție ale României privind UGV-urile, potrivit anunțului comun al companiilor.

La semnare au participat Lino Lim, CEO al Hanwha Aerospace Romania; Byungho Park, șeful diviziei de sisteme terestre fără pilot din cadrul Hanwha Aerospace; și Kuldar Väärsi, CEO al Milrem Robotics. Viorel Manole, director executiv al PATROMIL, asociația industriei de apărare din România, a fost prezent ca observator, semnalând interesul industriei locale pentru un program cu implicații semnificative asupra dezvoltării industriei de apărare din România.

Hanwha Aerospace și-a construit o prezență importantă în România

Hanwha Aerospace, divizia de apărare și aerospațială a grupului sud-coreean Hanwha, și-a construit o prezență importantă în România prin subsidiara sa locală, poziționându-se ca partener industrial pe termen lung, nu doar ca furnizor extern interesat de o vânzare punctuală.

Compania produce obuzierul autopropulsat K9 Thunder, achiziționat de România în cadrul modernizării artileriei, precum și vehiculul blindat TIGON, un transportor 8×8 dezvoltat special pentru piețele de export, inclusiv România. Această prezență industrială existentă îi oferă un avantaj de credibilitate într-un context în care România pune accent pe producția locală și transferul de tehnologie, pe lângă achiziția de capabilități.

Milrem Robotics, cu sediul în Tallinn, Estonia, este cel mai important dezvoltator european de UGV-uri și compania din spatele vehiculului THeMIS, o platformă modulară pe șenile care a fost exportată către mai multe state membre NATO și evaluată operațional în diverse contexte apropiate de conflict. THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) este conceput pentru a transporta încărcături configurabile, inclusiv stații de armament, echipamente logistice, sisteme de evacuare medicală și senzori ISR, ceea ce îl face adaptabil pentru o gamă largă de misiuni.

Experiența Estoniei, ca stat NATO aflat în prima linie și cu graniță directă cu Rusia, a oferit companiei un mediu de dezvoltare bazat pe nevoi operaționale reale, nu teoretice, un aspect care rezonează cu planificatorii militari români.

Structura parteneriatului combină platformele fără pilot pe roți ale Hanwha și infrastructura de producție locală din România cu expertiza Milrem în UGV-uri pe șenile, rezultând o ofertă comună care acoperă ambele tipuri de mobilitate.

Vehiculele fără pilot pe roți și cele pe șenile au roluri complementare: primele oferă viteză mai mare pe drumuri, costuri mai mici de mentenanță și performanță mai bună pe suprafețe amenajate, în timp ce cele pe șenile asigură mobilitate superioară în teren dificil, capacitate mai bună de depășire a obstacolelor și stabilitate pe teren accidentat. O ofertă combinată le oferă planificatorilor români flexibilitatea de a alege platforma potrivită pentru diferite misiuni, fără a fi obligați să opteze pentru o singură soluție.

Parteneriatul a realizat o demonstrație live de tip Manned-Unmanned Teaming

Parteneriatul a realizat o demonstrație live de tip Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) înainte de BSDA 2026, folosind vehiculul blindat pe roți TIGON și vehiculul fără pilot multifuncțional GRUNT de la Hanwha, alături de vehiculul THeMIS de la Milrem, în scenarii de recunoaștere, sprijin logistic, evacuare medicală și operațiuni asistate de drone. Formatul MUM-T, în care sisteme cu echipaj și fără echipaj operează împreună, a devenit standardul de evaluare pentru programele de robotică terestră din NATO, reflectând ideea că UGV-urile sunt cel mai utile ca multiplicatori de forță, nu ca înlocuitori ai platformelor cu echipaj.

GRUNT, vehiculul fără pilot multifuncțional al Hanwha, este o platformă compactă, pe roți sau șenile, destinată misiunilor de sprijin în prima linie, în medii prea periculoase pentru vehiculele cu echipaj. Acesta poate fi echipat cu arme, senzori, echipamente logistice sau sisteme de evacuare medicală. Demonstrarea GRUNT alături de TIGON arată modul în care Hanwha vede integrarea dintre platformele cu și fără echipaj: vehiculul fără pilot extinde capacitatea echipajului în zone cu risc ridicat, în timp ce vehiculul blindat oferă comandă, comunicații și sprijin de foc.

Programul României pentru UGV-uri face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a apărării, accelerat semnificativ după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022. România are graniță cu Ucraina și găzduiește infrastructură NATO, inclusiv sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu și o prezență militară aliată în creștere, ceea ce îi conferă un interes direct în evoluția conflictului și un stimulent puternic pentru modernizarea forțelor terestre.

Sistemele terestre fără pilot pentru recunoaștere, logistică și evacuare medicală s-au dovedit printre cele mai relevante tehnologii în războiul din Ucraina, iar planificatorii români au subliniat în mod explicit că vor integra aceste lecții în prioritățile lor de achiziții.