FT: Țările europene, printre care Polonia și Marea Britanie, avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor americane

Washingtonul a avertizat aliații europeni, printre care Marea Britanie, Polonia, Lituania și Estonia, să se aștepte la întârzieri mai mari în livrarea armamentului american, în contextul eforturilor de refacere a stocurilor epuizate de războiul cu Iranul.

Mai multe surse familiarizate cu subiectul au declarat pentru Financial Times (FT) că Pentagonul a informat țările respective să se aștepte la întârzieri semnificative pentru mai multe sisteme de rachete.

Informația vine în contextul în care armata americană a fost deja nevoită să transfere arme din alte regiuni, inclusiv din zona Indo-Pacific, pentru a sprijini eforturile de a continua războiul în Iran.

Potrivit Financial Times, întârzierile vor afecta muniția pentru Himars, Nasams și alte sisteme de rachete.

Pentagonul a subliniat că „evaluează cu atenție noile solicitări de echipamente din partea partenerilor, precum și cazurile existente de transfer de arme, pentru a asigura alinierea la nevoile operaționale”.

Mai multe surse citate de FT au precizat că întârzierile în livrările de armament american nu au scopul de a pedepsi Europa, ci reflectă îngrijorările SUA cu privire la stocurile sale.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a respins îngrijorările legate de stocuri. „Avem stocuri peste tot în lume și le putem folosi dacă avem nevoie”, a spus acesta.

Și aliații din Asia ar trebui să fie pregătiți pentru întârzieri

Financial Times mai notează că experții în securitate au afirmat că nu și aliații SUA din Asia ar trebui să fie pregătiți pentru astfel de întârzieri în livrările de armament american. Japonia și Coreea de Sud se bazează pe diverse arme americane, inclusiv rachete interceptoare Patriot.

„Aliații din Asia probabil subestimează impactul pe care îl va avea asupra lor deficitul de muniție din SUA și durata acestui impact. (…) Această realitate va determina Japonia, Coreea de Sud și alți aliați să se concentreze mai mult pe opțiuni autohtone și non-americane, chiar și în domenii în care echipamentul american este clar superior”, a declarat, pentru sursa citată, Christopher Johnstone, fost înalt funcționar al Pentagonului, în cadrul The Asia Group.

În timpul mandatului fostului președinte american Joe Biden, Washingtonul a amânat livrarea de arme către aliați. În 2024, Biden a suspendat livrările de rachete de interceptare pentru sistemele Patriot și NASAMS către alte țări, pentru a accelera livrarea acestora către Kiev. Totuși, notează Financial Times, cel mai recent avertisment adresat aliaților europeni este mai grav, luând în considerare contextul geopolitic actual și, respectiv, amploarea mai mare a problemei.