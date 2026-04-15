Zelenski: Ucraina rămâne fără rachete Patriot pentru apărarea aeriană: „Situația nu poate fi mai gravă de atât”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat postului german ZDF și publicat pe 14 aprilie, că stocul Ucrainei de rachete de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, se confruntă cu un deficit mare.

În cadrul interviului, Zelenski a subliniat că războiul din Iran a avut un impact negativ asupra țării sale și că „dacă războiul se prelungește, vor fi mai puține arme pentru Ucraina”.

„Avem un astfel de deficit în acest moment, încât situația nu poate fi mai gravă de atât”, a spus Zelenski pentru ZDF.

Rachetele Patriot sunt fabricate exclusiv în SUA și rămân de departe cea mai bună apărare pe care o are Ucraina împotriva rachetelor balistice rusești, notează The Kyiv Independent.

Liderul de la Kiev a mai afirmat, în cadrul interviului pentru ZDF, că SUA acordă din ce în ce mai puțină atenție Ucrainei, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu.

„[Jared Kushner și Steve Witkoff] sunt în contact permanent cu Iranul și nu au timp pentru Ucraina”, a spus Zelenski.

De la reducerea finanțării americane odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, Germania a devenit „cel mai mare partener strategic al Ucrainei în Europa”, a mai spus Zelenski.

Washingtonul s-a implicat anterior în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, însă odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, eforturile s-au diminuat, fără a mai fi programate discuții în acest sens.