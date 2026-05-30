Un nou tip de soft AI ar putea identifica persoanele expuse riscului de anemie prin examinarea ochilor

Tehnologia, descrisă într-un articol publicat pe 8 aprilie în revista npj Digital Medicine, a identificat corect anemia în peste 80% din cazuri, în cadrul unui studiu care a implicat 224 de participanți, potrivit Live Science.

Cu toate acestea, cercetătorii care au realizat studiul au avertizat că această tehnologie nu este încă pregătită să înlocuiască recoltările de sânge standard. Totuși, ei consideră că ar putea servi ca instrument de screening pentru a identifica persoanele care ar putea avea nevoie de un test de sânge complet. Acest lucru ar putea fi deosebit de util în țările cu venituri reduse, unde accesul la testele de laborator poate fi limitat.

Poate ajuta la monitorizarea pe termen lung

Acest tip de sistem de analiză poate ajuta la o monitorizare pe termen lung a stării de sănătate a unui pacient.

„Utilitatea sa potențială ar putea consta în facilitarea unei monitorizări longitudinale frecvente și neinvazive sau în identificarea timpurie a pacienților care necesită investigații suplimentare”, a declarat dr. Christine Kiire, medic oftalmolog consultant la Oxford Eye Hospital și cercetător invitat în cadrul laboratorului de inteligență medicală artificială al Institutului de Oftalmologie al University College London.

Dr. Theodore Leng, oftalmolog și chirurg vitreo-retinian la Universitatea Stanford, a precizat că metoda ar putea fi utilă în cazurile în care analizele repetate de sânge reprezintă o povară pentru pacient. Printre exemplele date de acesta se numără screeningul ambulatoriu, monitorizarea la domiciliu, consultațiile de control pentru dializă și tratamentele împotriva cancerului sau pediatria, după cum a precizat acesta. Medicul nu a participat la studiu.

Totuși, sistemul nu este încă gata pentru a fi utilizat la scară largă. „Este o cercetare excelentă, dar vor fi necesare multe etape până când va fi disponibilă din punct de vedere clinic”, a declarat dr. Peter Campbell, oftalmolog la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon. Medicul nu a participat în cadrul dezvoltării acestui nou sistem de analizare.

Cum funcționează?

Pentru a-l crea, cercetătorii au folosit o cameră de microscop cu o mărire de 50x pentru a înregistra clipuri video de 10 secunde cu albul ochilor participanților la studiu. Un program numit Video-to-Vessels prelucrează materialul video, eliminând clipitul, mișcările ochilor și schimbările de lumină. Ulterior, videoclipul este transformat în imagini time-lapse ale vaselor de sânge din interiorul ochiului.

După aceea, un model de soft AI numit VesselNet, antrenat pe instantanee ale vaselor de sânge asociate cu rezultatele de laborator privind hemoleucograma, prezice nivelul de hemoglobină și numărul de globule roșii ale persoanei prin analizarea tiparelor din fluxul celulelor sanguine.

„Acest studiu este unic deoarece descrie imagini ale suprafeței frontale a ochiului, și nu ale vaselor sanguine retiniene (din partea posterioară a ochiului). Așadar, teoretic, ar putea fi aplicat fără camere retiniene costisitoare, chiar și cu un smartphone”, a declarat Dr. Peter Campbell, oftalmolog la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon. Acesta nu a luat parte la dezvoltarea studiului.

Cercetătorii au testat metoda pe 224 de persoane, inclusiv pacienți cu cancer și afecțiuni sanguine, precum și voluntari sănătoși, la Centrul Medical Sheba din Israel. Ei au comparat valorile hemoglobinei prevăzute de model cu valorile reale ale hemoglobinei măsurate prin analize de sânge standard, constatând că modelul a identificat corect dacă o persoană avea un nivel scăzut de hemoglobină în aproximativ 83% din cazuri.