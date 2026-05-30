Șeful OMS vizitează epicentrul focarului de Ebola din estul Congo

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a vizitat sâmbătă orașul Bunia din estul Congo, un oraș aflat în centrul unui focar al unui tip rar de Ebola, unde virusul se răspândește mai rapid decât răspunsul, în ciuda unor unități sanitare mai bine organizate și a noilor sosiri de ajutoare.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 mai 2026, 18:22
Se așteaptă ca  șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, să viziteze un centru de tratament și să se întâlnească cu autoritățile locale, lucrătorii din domeniul sănătății și familiile afectate din Bunia, potrivit AP.

„Cel mai bun mod de a aborda această problemă este de a oferi tot sprijinul necesar pentru a combate boala în epicentrul său și de a continua să oferim toată asistența necesară”, a declarat directorul general al OMS reporterilor vineri seară.

Organizația sanitară a declarat că ultimele cifre oficiale au arătat 906 cazuri suspecte și 223 de decese suspecte. Țara vecină, Uganda, a confirmat nouă cazuri și un deces, a anunțat vineri ministerul sănătății din Uganda.

Virusul Bundibugyo , tipul actual de Ebola, nu are tratament sau vaccin aprobat.

„Aceasta este o situație dificilă și recunoaștem acest lucru. Dar Republica Democrată Congo s-a confruntat cu virusul Ebola de multe ori înainte. Suntem încrezători că poate ține din nou sub control această epidemie”, a declarat Tedros după întâlnirea de vineri cu prim-ministrul Congo, Judith Suminwa Tuluka.

Au ajuns ajutoarele medicale de la UE

Ajutoarele medicale donate de Uniunea Europeană au ajuns joi în Ituri, centrul epidemiei de Ebola din Congo. Se așteaptă mai multe transporturi în zilele următoare. SUA a anunțat în aceeași zi un ajutor suplimentar de 80 de milioane de dolari, aducând angajamentul total la peste 112 milioane de dolari.

Eforturile de intervenție de la spitalele Rwampara și General din Bunia par mai organizate, cu personal suplimentar, echipament de protecție și provizii medicale, deși pacienții continuă să sosească non-stop, a observat vineri un reporter de la Associated Press.

Răspunsul nu a ținut pasul cu una dintre cele mai rapide epidemii înregistrate vreodată, a avertizat sâmbătă Medici Fără Frontiere (MSF).

