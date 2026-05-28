Americanii expuși la Ebola în Africa vor fi trimiși în Kenya pentru îngrijiri medicale

„Nu putem și nu vom permite ca niciun caz de Ebola să intre în Statele Unite”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, la o ședință de cabinet de miercuri.

SUA „înființează o unitate de ultimă generație” în Kenya pentru americanii care ar fi putut fi expuși la virusul Ebola, dar care nu prezintă simptome, au declarat miercuri oficiali ai administrației Trump, citați de CNN.

„Unitatea este concepută pentru a oferi acces la îngrijiri de înaltă calitate americanilor care ar trebui să iasă rapid din Republica Democrată Congo și să intre în carantină, fără riscurile unui transport lung înapoi în SUA”, a declarat un oficial.

„Se așteaptă ca unitățile de tratament să poată îngriji întregul spectru al bolii virale Ebola, inclusiv nevoile de îngrijire critică, deși fiecare caz va fi evaluat pentru transportul ulterior către îngrijiri mai avansate, după caz, pentru a maximiza rezultatele pentru pacienți”, a declarat oficialul.

Aceștia au spus că unitatea din Kenya a fost înființată „printr-un efort coordonat” cu Departamentul de Stat al SUA, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA și Pentagonul.

Măsura este aspru criticată

Cu toate acestea, SUA are propria rețea specializată de spitale care sunt extrem de bine echipate pentru a trata pacienții cu Ebola, despre care unii experți spun că ar fi mult mai bine utilizate.

Jeremy Konyndyk, care a fost directorul Biroului de Asistență în Caz de Dezastre Externe al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională în timpul epidemiei de Ebola din Africa de Vest din 2014-2016, a remarcat că „SUA a investit ani de zile și continuă să investească într-o întreagă rețea de unități de izolare și tratament pentru Ebola foarte capabile”.

„În loc să avem încredere în capacitățile pe care le-am dezvoltat aici, îi trimitem literalmente oriunde altundeva”, a spus Konyndyk, care este acum președintele organizației umanitare Refugees International.

„Unul dintre lucrurile pe care le găsesc atât de visceral ofensator în ceea ce privește postura administrației în acest moment este că spun, practic, că dacă ești american și te infectezi, nu te susținem; nu ești binevenit în propria ta țară”, a declarat el pentru CNN.

Expert: Planul este „nebunesc”. Va avea „consecințe oribile”

Dr. Krutika Kuppalli, expertă în boli infecțioase și fostă directoare medicală a Centrului de Tratament Ebola din Sierra Leone, a numit noul plan „nebunesc”. Va avea „consecințe oribile”, a scris ea într-o postare pe X miercuri.

Wow does anyone understand how insane this is We have an entire system of biocontainment units where they have planned and prepared for over ten years for this scenario Now we are sending PHS staff who have been training for three days, many without clinical expertise to… https://t.co/Gi7Tqi8GjQ — Krutika Kuppalli, MD FIDSA (@KrutikaKuppalli) May 27, 2026

Lawrence Gostin, directorul Centrului de Colaborare pentru Drept Național și Global în Domeniul Sănătății al Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat că rezultatele vor fi mai proaste atât pentru pacienți, cât și pentru lucrătorii umanitari. Planul este „nepăsător, lipsit de etică și posibil ilegal”, a scris el într-o postare pe X miercuri.

The US plan to launch an Ebola facility in Kenya is reckless, unethical & possibly unlawful. It could be a death sentence for brave health & humanitarian workers Chances of recovering from Ebola are vastly higher in specialized US hospitalshttps://t.co/xsdSwnulJg — Lawrence Gostin (@LawrenceGostin) May 27, 2026

La începutul acestei luni, un medic american care lucra în RDC și care a fost testat pozitiv pentru Ebola a fost trimis în Germania pentru îngrijiri, iar un altul cu o expunere la risc ridicat a fost trimis în Republica Cehă.

Într-un comunicat de miercuri, Ministerul Sănătății din Kenya a menționat „discuțiile în curs cu guvernul SUA și alți parteneri globali privind colaborarea internațională pentru consolidarea mecanismelor de pregătire și răspuns la boala virală Ebola (EVD) și alte amenințări emergente la adresa sănătății publice”.

„Orice aranjamente privind cooperarea internațională în domeniul sănătății vor fi ghidate de legile naționale ale Kenyei, reglementările de sănătate publică, standardele de biosiguranță și biosecuritate și de responsabilitatea primordială a Guvernului de a proteja sănătatea și bunăstarea populației din Kenya”, se arată în comunicat. „Protecția cetățenilor kenyeni, a lucrătorilor din domeniul sănătății din prima linie și a comunităților rămâne primordială”, conform sursei.

Nu este clar dacă centrul care urmează să fie înființat în Kenya va accepta și alte naționalități, ceea ce îi face pe unii locuitori să fie reticenți în privința planului.

„De ce cred americanii că viața lor este atât de importantă decât viața kenyenilor, încât să înființeze în Kenya un centru destinat exclusiv americanilor?”, a declarat pentru Reuters Robert Kiberenge, rezident în Nairobi. „Dacă trebuie să li se permită să deschidă acest centru aici, atunci acesta trebuie să fie un centru care să deservească fiecare ființă umană din Kenya, kenyeni și americani deopotrivă, dar nu să se limiteze la carantină doar a americanilor”.

Americanii care se întorc din Africa, trimiși la control medical

Călătorii americani care se întorc din regiunea africană afectată de Ebola sunt trimiși pe anumite aeroporturi pentru controale medicale. Cetățenii americani și resortisanții americani care au fost în RDC, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile sunt îndrumați să aterizeze pe aeroporturile din Atlanta, Houston și Dulles, în afara orașului Washington.

Oficialii din domeniul sănătății au declarat miercuri că Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York va fi adăugat pe această listă.