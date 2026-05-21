Centru de tratament Ebola incendiat de locuitorii din Congo, furioși din cauza epidemiei

O mulțime de oameni a dat foc, joi, unui centru de tratare Ebola din estul Congoului, potrivit AP. Locuitorii au fost furioși din cauză că li s-a interzis recuperarea corpului unui localnic.

„Poliția a intervenit pentru a încerca să calmeze situația, dar din păcate nu a reușit”, a spus Alexis Burata, un student local care a spus că se afla în zonă. „Tinerii au dat foc centrului. Asta e situația.”

Medicii încearcă să țină sub control frica și furia localnicilor, cauzată de epidemie.

Măsurile impuse, în contradicție cu ritualurile funerare

Interdicția medicilor de a recupera cadavrul este în conflict cu tradițiile localnicilor privind ritualurile funerare. Cadavrele celor decedați din cauza infectării cu Ebola sunt extrem de contagioase, iar medicii au impus interdicții clare. Pregătirea cadavrelor pentru înmormântare poate duce la o răspândire suplimentară a virusului, mai arată sursa.

Îngroparea celor decedați revine autorităților, iar membrii familiilor victimelor protestează aceste măsuri.

OMS avertizează cu privire la numărul real de infectări

Conform ONU, există 148 de decese suspectate și aproape 600 de cazuri de infectări, două cazuri de infectare, printre care un deces, înregistrate în țara vecină, Uganda. Însă, șeful OMS a declarat că focarul este aproape sigur mult mai mare și și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la viteza de răspândire.

Riscul ca focarul să se răspândească la nivel global este scăzut, a declarat OMS. Însă, riscul e ridicat la nivel regional, provincia Ituri fiind în centrul focarului, la granița cu Uganda și Sudanul de Sud.

Depistarea timpurie a virusului este esențială pentru salvarea de vieți omenești. Dar infrastructura sanitară și capacitatea de supraveghere slabe ale regiunii au fost slăbite de reducerile ajutorului internațional, spun experții.