Vaccinul anti-Ebola, disponibil cel mai devreme peste nouă luni, avertizează OMS

Este vorba despre specia Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin aprobat, relatează BBC.

Două vaccinuri candidate sunt în dezvoltare, însă niciunul nu a trecut încă prin teste clinice, a declarat consilierul OMS, Vasee Moorthy.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că există aproximativ 600 de cazuri suspecte și 139 de decese suspecte.

Până acum, 51 de cazuri au fost confirmate în Republica Democrată Congo și alte două în Uganda. OMS a declarat duminică urgență de sănătate publică de interes internațional, însă a precizat că situația nu este considerată, în acest moment, o pandemie.

„Riscul epidemiei este ridicat la nivel național și regional, dar scăzut la nivel global”, a transmis organizația.

Focarul este concentrat în provinciile Ituri și North Kivu din estul Republicii Democrate Congo. Unul dintre cele două cazuri confirmate în Uganda s-a soldat cu decesul pacientului.

Oficialii OMS spun că amploarea reală a epidemiei ar putea fi mai mare, deoarece virusul a fost detectat târziu.

Mai mulți lucrători din sistemul medical se numără printre victime

Cadrele medicale locale afirmă că unele spitale sunt deja suprasolicitate și că personalul lucrează fără suficiente echipamente de protecție.

Programul Medici Fără Frontiere a transmis că mai multe centre medicale au rămas fără locuri pentru pacienții suspecți de Ebola.

Primele simptome ale bolii seamănă cu cele ale malariei sau febrei tifoide, ceea ce îngreunează identificarea rapidă a cazurilor.Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale și poate provoca hemoragii severe și insuficiență de organ.

Ebola a fost descoperită pentru prima dată în 1976, în actuala Republică Democrată Congo. Țara se confruntă acum cu al 17-lea focar de Ebola. Tulpina Bundibugyo este însă rară și a mai provocat doar două focare anterioare: în Uganda, în 2007, și în Congo, în 2012. În ambele cazuri, aproximativ o treime dintre persoanele infectate au murit.

OMS spune că lipsa unui vaccin și a unor tratamente specifice pentru această tulpină complică eforturile de control al epidemiei.

Unul dintre vaccinurile aflate în dezvoltare folosește aceeași tehnologie ca vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19. Potrivit OMS, acesta ar putea intra în teste clinice în următoarele două-trei luni, însă eficiența sa este încă incertă.