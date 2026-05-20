Testele de scris de mână pot detecta declinul cognitiv înaintea simptomelor severe, arată un nou studiu

Specialiștii susțin că scrisul de mână implică simultan procese motorii și cognitive complexe, ceea ce îl transformă într-un indicator important al funcționării creierului. Studiul a fost publicat în revista științifică Frontiers in Human Neuroscience.

Potrivit cercetătorilor, persoanele cu afectare cognitivă prezintă modele distincte de organizare și coordonare a mișcărilor în timpul scrisului, în special în sarcinile care solicită memoria și capacitatea de concentrare.

Testele de scris de mână au evidențiat diferențe clare între participanți

Cercetarea a inclus 58 de persoane vârstnice, cu vârste cuprinse între 62 și 99 de ani, aflate în centre de îngrijire. Dintre acestea, 38 fuseseră diagnosticate cu diferite forme de afectare cognitivă, iar 20 erau considerate sănătoase din punct de vedere cognitiv.

Participanții au fost rugați să efectueze mai multe exerciții folosind un stilou și o tabletă digitală. Printre sarcini s-au numărat trasarea unor linii și puncte, copierea unor propoziții și scrierea unor texte dictate verbal.

Cea mai mare diferență între cele două grupuri a fost observată în timpul exercițiului de dictare. Acesta presupune ascultare, memorare, transformarea sunetelor în text și coordonare motorie pentru scriere.

Persoanele diagnosticate cu declin cognitiv au avut nevoie de mai mult timp pentru fiecare mișcare a stiloului și au utilizat un număr mai mare de trăsături scurte pentru a finaliza exercițiul.

Testele de scris de mână ar putea deveni un instrument medical accesibil

Coordonatoarea studiului, kinesiologul Ana Rita Matias, a explicat că scrisul de mână oferă indicii importante despre modul în care creierul planifică și execută acțiuni.

„Scrisul nu este doar o activitate motorie, ci o fereastră către creier”, a declarat cercetătoarea. Potrivit acesteia, pe măsură ce sistemele cognitive se degradează, scrisul devine mai lent, fragmentat și mai puțin coordonat.

Cercetătorii consideră că astfel de teste ar putea reprezenta, în viitor, o alternativă mai simplă și mai ieftină la investigațiile medicale complexe, precum scanările cerebrale sau evaluările realizate exclusiv în spitale.

Totuși, specialiștii avertizează că sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea rezultatelor. Actuala cercetare a avut un număr redus de participanți și nu a urmărit evoluția acestora pe termen lung.

Testele de scris de mână ar putea identifica mai devreme bolile neurodegenerative

Oamenii de știință caută în prezent metode rapide și eficiente pentru identificarea timpurie a bolilor neurodegenerative, inclusiv Alzheimer’s disease. Pe lângă biomarkerii din sânge și analiza vocii, scrisul de mână începe să fie considerat o posibilă sursă importantă de informații despre sănătatea creierului.

Potrivit autorilor studiului, obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unui instrument accesibil, rapid și ușor de utilizat în cabinete medicale, centre de îngrijire sau chiar în evaluările de rutină ale persoanelor în vârstă.