OMS avertizează asupra riscului unei noi pandemii devastatoare

Experții observă că focarele de boli infecțioase au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimii ani, având un impact serios asupra asistenței medicale, economiei și stabilității sociale.

Raportul subliniază că lumea nu a devenit mai sigură în urma pandemiei de COVID-19 și a focarelor de Ebola.

Factorii cheie de amenințare includ creșterea mobilității internaționale, schimbările de mediu și scăderea încrederii publicului în instituțiile guvernamentale.

„La un deceniu după ce Ebola a scos la iveală lacune periculoase în pregătirea pentru epidemii – și la șase ani după ce COVID-19 a transformat aceste lacune într-o catastrofă globală – dovezile sunt clare: lumea nu este mai ferită de pandemii.

Un nou raport al Consiliului Global de Monitorizare a Pregătirii (GPMB), intitulat „ O lume la limită: Priorități pentru un viitor rezistent la pandemie” , constată că, pe măsură ce focarele de boli infecțioase devin mai frecvente, acestea devin și mai dăunătoare, cu impacturi tot mai mari asupra sănătății, economiei, politicii și societății și cu o capacitate mai mică de recuperare în urma acestora.

Consiliul avertizează că un deceniu de investiții nu a ținut pasul cu creșterea riscului de pandemie. Noile inițiative au îmbunătățit aspecte ale pregătirii, dar, per total, aceste eforturi sunt compensate de efectele tot mai mari ale fragmentării geopolitice, perturbărilor ecologice și călătoriilor globale, mai ales pe măsură ce asistența pentru dezvoltare scade la niveluri nemaiîntâlnite din 2009.

Raportul analizează un deceniu de urgențe de sănătate publică de importanță internațională (PHEIC), de la Ebola în Africa de Vest la COVID-19 și MPOX, evaluând impactul acestora asupra sistemelor de sănătate, economiilor și societăților. În ceea ce privește măsurile cheie – cum ar fi accesul echitabil la diagnostice, vaccinuri și terapii – lumea face pași înapoi.

Vaccinurile Mpox au ajuns în țările afectate cu venituri mici la aproape doi ani de la începutul epidemiei – chiar mai lent decât cele 17 luni necesare pentru vaccinurile COVID-19. Iar numărul tot mai mare de victime ale unor astfel de urgențe se extinde mult dincolo de impactul asupra sănătății și economic: atât Ebola, cât și COVID-19 au afectat încrederea în guverne, libertățile civile și normele democratice, amplificate de răspunsuri politizate, atacuri asupra instituțiilor științifice și polarizare care au depășit crizele, lăsând societățile mai puțin rezistente la următoarea urgență.

Raportul subliniază că riscul real, pe termen scurt, al unei noi pandemii ar afecta o lume mai divizată, mai îndatorată și mai puțin capabilă să-și protejeze populația decât era în urmă cu un deceniu, expunând toate țările la impacturi potențial mai mari asupra sănătății, socialului și economic.

Raportul evidențiază potențialul IA și al tehnologiilor digitale de a îmbunătăți pregătirea, în special pentru monitorizarea amenințărilor pandemice, dar subliniază că, fără o guvernanță și niște garanții eficiente, acestea ar putea de fapt reduce securitatea sanitară și accelera lacunele de acces care au definit COVID-19.

„Lumea nu duce lipsă de soluții”, a declarat co-președintele GPMB, Excelența Sa Kolinda Grabar-Kitarovic. „Însă, fără încredere și echitate, aceste soluții nu vor ajunge la oamenii care au cea mai mare nevoie de ele. Liderii politici, industria și societatea civilă pot schimba în continuare traiectoria pregătirii globale – dacă își transformă angajamentele în progrese măsurabile înainte de a izbucni următoarea criză.”

GPMB – care își va încheia mandatul în 2026 – identifică 3 priorități concrete pentru ca liderii politici să inverseze aceste tendințe: stabilirea unui mecanism permanent și independent de monitorizare pentru a urmări riscul de pandemie; promovarea accesului echitabil la vaccinuri, teste și tratamente care salvează vieți prin încheierea Acordului Pandemic; și asigurarea unei finanțări solide atât pentru activitățile de pregătire, cât și pentru cele de răspuns pentru „Ziua Zero”.

„Dacă încrederea și cooperarea continuă să se deterioreze, fiecare țară va fi mai expusă atunci când va lovi următoarea pandemie. Pregătirea nu este doar o provocare tehnică – este un test al conducerii politice”, a declarat Joy Phumaphi, copreședinta GPMB.

Raportul încheie subliniind că această conducere va fi pusă la încercare în acest an, pe măsură ce guvernele lucrează pentru finalizarea Acordului OMS privind pandemia și pentru a conveni asupra unei declarații politice semnificative a Națiunilor Unite privind prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemie”, susține OMS.

La mijlocul lunii mai, o nouă epidemie de Ebola a avut loc în Republica Democrată Congo.

Potrivit BBC , până la 19 mai, 131 de persoane muriseră din cauza infecției. Alte 513 au prezentat semne de infecție. Trei cazuri, inclusiv unul fatal, au fost confirmate și în Uganda.