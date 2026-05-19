Fiul fondatorului Mango, arestat pentru presupusa ucidere a tatălui său miliardar

Potrivit anchetatorilor, Jonathan Andic este suspectat de implicare în moartea tatălui său, Isak Andic, miliardarul care a construit unul dintre cele mai cunoscute imperii de modă din Spania. Isak Andic a murit în decembrie 2024 în timpul unei excursii pe muntele Montserrat, din Catalonia. Conform declarației inițiale oferite de fiul său, omul de afaceri ar fi alunecat accidental și ar fi căzut aproximativ 150 de metri într-o prăpastie, în apropierea peșterilor Salnitre din zona Collbató. La acel moment, ancheta a tratat cazul ca pe un accident montan, mai arată Euronews.

Anchetatorii au descoperit neconcordanțe

După mai bine de un an de investigații, autoritățile spaniole au început însă să pună sub semnul întrebării versiunea prezentată de Jonathan Andic. Potrivit Euronews, anchetatorii au identificat mai multe neconcordanțe în declarațiile acestuia, precum și alte probe care au dus la schimbarea direcției anchetei. Mai multe publicații spaniole susțin că relația dintre tată și fiu era tensionată și că între cei doi ar fi avut loc o ceartă serioasă chiar înaintea incidentului. Jonathan Andic urmează să fie prezentat în fața unui judecător din Martorell.

Cine a fost Isak Andic

Născut în 1953 la Istanbul, într-o familie evreiască sefardă, Isak Andic s-a mutat în Catalonia la vârsta de 14 ani. La doar câțiva ani după sosirea în Spania, a început să vândă haine și încălțăminte în piețe, iar ulterior a deschis primele magazine care aveau să devină baza imperiului Mango. Brandul s-a transformat într-unul dintre cele mai importante nume din industria textilă spaniolă, rivalizând la nivel internațional cu Zara și alte companii majore din sectorul fashion.