Moartea fondatorului Mango investigată de poliția spaniolă. Fiul miliardarului, suspect de omucidere

Andic, în vârstă de 71 de ani, a murit în decembrie 2024, după ce a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri în timp ce făcea drumeții cu fiul său mai mare, Jonathan, în munții Montserrat, lângă Barcelona.

Poliția a considerat inițial că moartea a fost accidentală, dar acum îl investighează pe Jonathan pentru o posibilă omucidere, a raportat joi seara cotidianul El Pais, citând „diferite surse cu cunoștințe despre anchetă”.

Jonathan, care era singura persoană care se afla alături de tatăl său în momentul incidentului, a dat mărturii „incoerente” în două declarații, ceea ce „a alimentat suspiciunile”, a afirmat cotidianul.

Ziarul La Vanguardia din Barcelona, citând și el surse cu cunoștințe despre anchetă, a afirmat că judecătorul de instrucție a schimbat oficial statutul lui Jonathan de la martor la suspect la sfârșitul lunii septembrie și că poliția a verificat conținutul telefonului său mobil.

Ziarele au afirmat că poliția a citat și mărturia partenerei lui Isak Andic, jucătoarea profesionistă de golf Estefania Knuth, care a descris relațiile tensionate dintre tată și fiu.

Contactate de AFP, surse din poliția regională catalană au confirmat că ancheta este în curs, fără a oferi detalii suplimentare, deoarece cazul rămâne sub secret judiciar.

Familia Andic „este încrezătoare că acest proces se va încheia cât mai curând posibil și că nevinovăția lui Jonathan Andic va fi demonstrată”, potrivit purtătorilor de cuvânt ai acesteia citați de El Pais.

Traseul pe care Isak Andic și fiul său îl parcurgeau, care leagă peșterile Salnitre din Collbato de mănăstirea Montserrat, este un traseu simplu, popular în rândul familiilor în weekenduri.

Născut la Istanbul, Isak Andic era unul dintre cei mai bogați oameni din Spania, Forbes estimând averea sa și a familiei sale la 4,5 miliarde de dolari.

Andic a deschis primul său magazin în Barcelona în 1984. Brandul său Mango s-a extins rapid în toată Spania și a devenit unul dintre cele mai importante grupuri de modă din lume, oferind atât stiluri profesionale, cât și casual, cu o prezență în peste 120 de piețe și peste 16.400 de angajați în întreaga lume.