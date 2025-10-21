Șeful NATO merge la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, merge marți la Washington pentru o întâlnire cu Donald Trump, potrivit Le Figaro.

„Secretarul General se va întâlni cu președintele SUA”, a anunțat Alianța într-un comunicat, fără a oferi detalii despre agenda întâlnirii.

Vizita se va prelungi până miercuri.

Potrivit Axios, după întâlnirea „dificilă” a lui Trump cu președintele ucrainean Zelenski de săptămâna trecută, Rutte a făcut pregătiri pentru a se deplasa la Washington și pentru a se întâlni cu Trump și cu membri ai Congresului.

Întâlnirea a fost programată înainte ca Casa Albă să anuleze marți summitul planificat între Trump și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta.