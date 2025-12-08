Prima pagină » Știrile zilei » Cutremur de 7.2 grade în largul coastelor nordice ale Japoniei. Autoritățile emit alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7.2 grade a lovit luni largul coastelor din nordul Japoniei, în zona Hokkaido. Autoritățile au emis o alertă de tsunami cu valuri de până la 3 metri, notează Associated Press.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
08 dec. 2025, 17:16, Știri externe

Epicentrul cutremurului de 7.2 grade a fost în largul insulei Hokkaido, în apropierea orașului Aomori, la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri sub nivelul mării.  

În urma cutremurului, Administrația Japoneză de Meteorologie a emis imediat o alertă de tsunami pentru regiune, avertizând că valurile ar putea atinge până la 3 metri înălțime. 

De asemenea, mass media locală a anunțat că centralele nucleare din nordul țării au inițiat proceduri de verificare pentru a evalua eventualele efecte ale seismului asupra infrastructurii critice.  

