Cutremur de 7.2 grade în largul coastelor nordice ale Japoniei. Autoritățile emit alertă de tsunami

Epicentrul cutremurului de 7.2 grade a fost în largul insulei Hokkaido, în apropierea orașului Aomori, la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri sub nivelul mării.

În urma cutremurului, Administrația Japoneză de Meteorologie a emis imediat o alertă de tsunami pentru regiune, avertizând că valurile ar putea atinge până la 3 metri înălțime.

De asemenea, mass media locală a anunțat că centralele nucleare din nordul țării au inițiat proceduri de verificare pentru a evalua eventualele efecte ale seismului asupra infrastructurii critice.