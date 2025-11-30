Concertul unei cântărețe cunoscute, întrerupt din cauza unui conflict diplomatic între două țări

Cântăreața japoneză Maki Otsuki a fost forțată să-și întrerupă spectacolul în timp ce se afla pe scenă la Shanghai, a declarat echipa ei. Incidentul a fost provocat de disputa diplomatică între Tokyo și Beijing, potrivit The Guardian.

Otsuki, cunoscută pentru muzica influențată din desenele animate, urma să cânte timp de două zile, începând de vineri, la Festivalul Bandai Namco 2025 din orașul chinezesc.

Cu toate acestea, ea „a trebuit să-și oprească brusc spectacolul din cauza unor circumstanțe inevitabile” vineri, „chiar dacă se afla în mijlocul spectacolului”, a explicat echipa sa. Organizatorii nu au oferit alte detalii despre incident.

Festivalul Bandai Namco 2025 trebuia să țină până duminică, dar organizatorii au anunțat pe platforma de socializare chineză WeChat că întregul eveniment a fost anulat după „luarea în considerare a mai multor factori”, a relatat Kyodo News.

Alți artiști care au fost forțați să-și anuleze spectacolele din China sunt cântăreața pop Ayumi Hamasaki și pianista de jazz Hiromi Uehara.

„Cred cu tărie că divertismentul ar trebui să fie o punte care ne conectează și că eu ar trebui să fiu creatoarea acelei punți”, a postat Hamasaki pe Instagram după anularea turneului său la Shanghai. Anularea a fost făcută vineri, cu doar o zi înainte de spectacolul programat.

Relații tensionate între China și Japonia

Relațiile dintre Beijing și Tokyo s-au deteriorat în ultimele săptămâni după remarcile prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, care a sugerat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului.

China, care susține că Taiwanul este parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei, a reacționat furios la remarcile lui Takaichi, convocând ambasadorul japonez și sfătuind cetățenii chinezi să nu călătorească în Japonia.