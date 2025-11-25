Tensiuni în creștere între Japonia și China. Avion japonez trimis pe o insulă din apropierea Taiwanului după detectarea unei drone chinezești

Beijingul și Tokyo se află într-o dispută aprinsă de pe 7 noiembrie atunci când prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că operațiunile armate împotriva Taiwanului ar putea justifica intervenția militară japoneză pentru apărarea insulei.

În urma detectării unei drone chinezești, care a amplificat tensiunea, Japonia a anunțat marți că a trimis aeronave către Yonaguni, insula japoneză cea mai apropiată de Taiwan, potrivit Le Figaro.

„Am confirmat că o dronă suspectată de origine chineză a survolat luni spațiul aerian dintre insula Yonaguni și Taiwan”, a transmis Ministerul Apărării japonez pe platforma de socializare X.

Forțele Aeriene Japoneze au „mobilizat avioane” ca răspuns, a adăugat acesta.

Replici acide între China și Japonia

Luni, China a criticat vehement remarcile făcute cu o zi înainte de ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi. Aflat în vizită pe insulă, japonezul a afirmat că planul de instalare a rachetelor sol-aer cu rază medie de acțiune pe Yonaguni este „pe drumul cel bun”.

„Desfășurarea de arme ofensive de către Japonia pe insulele sud-vestice adiacente Taiwanului are ca scop în mod deliberat crearea de tensiuni regionale și provocarea unei confruntări militare”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, în timpul unei conferințe de presă.

Marți a venit răspunsul lui Shinjiro Koizumi care a spus că rachetele, „nu sunt destinate să atace alte țări (…) și în mod clar nu contribuie la creșterea tensiunilor regionale”.

China și Japonia sunt prinse într-o dispută aprinsă de când prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a făcut declarația despre Taiwan. China, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său, consideră aceste declarații o provocare.

Yonaguni găzduiește o bază a Forțelor de Autoapărare Japoneze din 2016, în ciuda obiecțiilor inițiale din partea locuitorilor. Tokyo și-a anunțat intenția de a desfășura acolo rachete sol-aer cu rază medie de acțiune pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete și aeronave.