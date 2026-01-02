Președintele chinez Xi Jinping îl va primi la Beijing pe președintele sud-coreean

Vizita marchează a doua întâlnire dintre Xi și Lee în doar două luni, un interval neobișnuit de scurt care semnalează interesul deosebit al Chinei pentru consolidarea legăturilor cu Coreea de Sud și stimularea colaborării economice și a turismului, spun analiștii, potrivit France24.

Relațiile dintre China și Japonia se află în cel mai scăzut punct din ultimii ani, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat în noiembrie că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

Invitația lui Xi adresată lui Lee pentru o vizită de stat începând de duminică este o mișcare calculată care vizează aprofundarea relațiilor bilaterale, în special înaintea vizitei planificate a liderului sud-coreean în Japonia, spun analiștii.

„China dorește să sublinieze importanța Coreei de Sud puțin mai mult decât înainte”, a declarat Kang Jun-young, profesor de economie politică la Universitatea de Studii Străine Hankuk.

„Se pare că China a decis strategic că ar fi mai bine ca (Lee) să viziteze China înainte ca Coreea de Sud să organizeze din nou un summit cu Japonia ”, a adăugat el.

China, cel mai mare partener comercial al Coreei de Sud

Administrația Lee a declarat că își propune să „restaureze” legăturile cu Beijingul, recunoscând că China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Sud.

Această schimbare de direcție vine în urma unor relații tensionate sub predecesorul lui Lee, Yoon Suk Yeol , din cauza alinierii sale mai strânse cu Washingtonul și Tokyo, precum și a criticilor la adresa modului în care China a gestionat situația din Taiwan.

Acum, Coreea de Sud încearcă să mențină echilibrul, înclinând în același timp spre cooperarea cu China pentru a evita să fie atrasă în probleme care ar putea amenința puterea industrială asiatică.

Lee a declarat în decembrie că nu va lua parte la disputa diplomatică dintre China și Japonia.