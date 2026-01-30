Un imigrant ilegal chinez a primit azil în SUA după ce a demascat încălcările drepturilor omului în țara sa

Guan Heng, în vârstă de 38 de ani, a solicitat azil după ce a ajuns ilegal în SUA în 2021. El se află în arest de când a fost prins într-o operațiune de aplicare a legilor privind imigrația în august, ca parte a unei campanii de deportare în masă a administrației Trump, potrivit AP.

Departamentul pentru Securitate Internă a încercat inițial să-l deporteze pe Guan în Uganda, dar a renunțat la plan în decembrie, după ce situația sa a stârnit îngrijorări publice și a atras atenția la Capitoliu.

În 2020, Guan a filmat în secret centre de detenție din Xinjiang , adăugând la o serie de dovezi despre ceea ce activiștii numesc încălcări pe scară largă ale drepturilor omului în regiunea chineză, unde până la 1 milion de membri ai minorităților etnice, în special uigurii, au fost închiși.

A filmat centre de detenție chineze

În timpul audierii de miercuri din Napanoch, New York, Guan a fost întrebat dacă intenția sa de a filma centrele de detenție și apoi de a publica înregistrarea video cu câteva zile înainte de a ajunge în SUA a fost de a-i oferi motive să solicite azil. El a spus că acesta nu era scopul său.

Guan știa că trebuie să părăsească China dacă voia să publice filmările, a declarat el pentru Associated Press într-un interviu recent. A mers mai întâi la Hong Kong și de acolo în Ecuador, unde turiștii chinezi puteau călători fără viză, apoi în Bahamas. A publicat majoritatea filmărilor sale pe YouTube înainte de a lua o barcă spre Florida în octombrie 2021.