Căpitanul echipei feminine de fotbal a Iranului și-a retras cererea de azil în Australia, a anunțat presa de stat iraniană, aceasta fiind al cincilea membru al delegației care se răzgândește după participarea echipei sale la Cupa Asiei.

Zahra Ghanbari va zbura din Malaezia și va călători în Iran în următoarele câteva ore, a anunțat duminică agenția de știri IRNA, preluată de Al Jazeera.

Alte trei jucătoare s-au întors în Teheran

Alte trei jucătoare și un membru al staff-ului își retraseseră deja cererile de azil și călătoriseră în Malaezia din Australia, unde echipa a participat la Cupa Asiei feminine AFC.

Ministrul australian de interne, Tony Burke, a declarat că țara sa a oferit azil tuturor jucătorilor și membrilor personalului auxiliar înainte de plecarea acestora, de teama că ar putea fi pedepsiți la întoarcerea acasă, după ce echipa a refuzat să cânte imnul național al Iranului la turneu.

Postul de radio iranian de stat IRIB a relatat sâmbătă că cele trei „au renunțat la cererea lor de azil din Australia și se îndreaptă în prezent spre Malaezia”, postând o fotografie cu femeile care se presupune că s-au îmbarcat într-un avion.

Vestea a fost confirmată de Burke câteva ore mai târziu.

„Peste noapte, trei membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului au luat decizia de a se alătura restului echipei în călătoria lor de întoarcere în Iran”, a spus Burke.

„După ce le-au spus oficialilor australieni că luaseră această decizie, jucătorilor li s-au oferit în repetate rânduri șanse să discute despre opțiunile pe care le aveau.”

7 membri din echipa iraniană au cerut inițial azil

Cinci jucători au acceptat inițial oferta și au semnat actele de imigrare săptămâna trecută, iar încă un jucător și un membru al personalului li s-au alăturat o zi mai târziu.

Doi jucători iranieni rămân în Australia, unde li s-a promis azil și posibilitatea de a se stabili.

Iranul a jucat cele trei meciuri din grupele Cupei Asiei pe stadionul Gold Coast din Queensland pe 2, 5 și 8 martie, după ce Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Atacurile inițiale l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe alți lideri.

În total, se estimează că 1.444 de iranieni au fost uciși de la începutul războiului, inclusiv peste 170 de persoane, majoritatea eleve, care se aflau într-o școală primară din orașul Minab.

Oferta azilului după ce au refuzat să cânte imul național

După ce au refuzat să cânte imnul național iranian la primul lor meci, jucătoarele echipei feminine de fotbal a Iranului au fost etichetate drept „trădătoare” de către un prezentator IRIB.

Când Iranul a jucat al doilea meci al turneului împotriva Australiei, trei zile mai târziu, jucătorii nu numai că au cântat imnul național , dar l-au și salutat, ceea ce a stârnit temeri că ar fi putut fi forțați să-și schimbe poziția după ce au primit reacții negative din partea presei iraniene.

Deși nici jucătorii, nici conducerea echipei nu au explicat de ce s-au abținut să cânte înainte de primul meci, fanii și activiștii pentru drepturile omului au speculat că ar fi putut fi un act de sfidare la adresa guvernului iranian.

În ziua plecării echipei din Australia, Burke a anunțat că guvernul său le-a oferit tuturor jucătorilor și membrilor personalului șansa de a rămâne în țară.

Marți, Burke a declarat reporterilor că cinci jucători iranieni au decis să ceară azil în Australia și vor fi ajutați de guvern.

„Sunt bineveniți să rămână în Australia, sunt în siguranță aici și ar trebui să se simtă ca acasă aici”, a spus el.

O zi mai târziu, Burke a confirmat că un alt jucător și un membru al personalului de sprijin al echipei primiseră vize umanitare în orele dinaintea plecării lor.

Totuși, o jucătoare, care anterior a ales să rămână în țară, s-a răzgândit și a decis să se întoarcă în Iran.

Jucătoarea, care a fost identificată ulterior drept Mohadese Zolfigol, și-a schimbat decizia la sfatul coechipierilor săi, a declarat Burke în fața Parlamentului Australiei.

„Ea fusese sfătuită de colegii ei de echipă și încurajată să contacteze ambasada Iranului”, a spus el.

Jucătorii care au reușit să scape cu ajutorul activiștilor iranieni pentru drepturile omului au fost duși de polițiștii australieni într-un adăpost sigur, unde s-au întâlnit cu oficialii de la imigrări și au semnat documentele.

„Înțelegem că fiecare membru al lotului a fost intervievat independent de Poliția Federală Australiană”, a declarat săptămâna trecută Beau Busch, președintele pentru Asia/Oceania al organismului pentru bunăstarea jucătorilor FIFPRO, pentru Al Jazeera.

„[Jucătorii] au fost informați despre drepturile lor și despre sprijinul disponibil. Cu siguranță nu au fost grăbiți în acest proces.”