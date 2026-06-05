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Insecte vândute pe piața neagră din Australia. Au fost confiscați 100.000 de gândaci de bucătărie

Autoritățile australiene au destructurat o exploatare ilegală de creștere a gândacilor de bucătărie în zona rurală a Australiei. 100.000 de gândaci de bucătărie au fost confiscați.
Insecte vândute pe piața neagră din Australia. Au fost confiscați 100.000 de gândaci de bucătărie
Ioana Târziu
05 iun. 2026, 08:29, Știri externe
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Departamentul de Mediu din Australia a anunțat, vineri, că au găsit 100.000 de gândaci în timpul unui raid, potrivit AFP.

Valoarea insectelor trecea de 100.000 de dolari

Ofițerii australieni au confiscat o captură de insecte exotice în valoare de peste 100.000 de dolari, ce era vândută pe piața neagră,

Exploatarea ilegală a gândacilor de bucătărie avea loc în zona rurală a Australiei.

Raidul a fost realizat asupra unui crescător comercial din orașul Bathurst, la vest de Sydney.

Ei au găsit gândaci de bucătărie „șuierători” din Madagascar. Aceasta este o insectă voluminoasă, numită după mecanismul său zgomotos de apărare. Ofițerii au mai găsit și gândaci de bucătărie dubia, o creatură invazivă crescută ca gustare pentru șopârlele de companie, potrivit sursei citate.

Insecte de dimensiunea palmei

Unul dintre gândacii de bucătărie confiscați era aproape suficient de mare pentru a acoperi complet palma unui adult.

„Ne luăm foarte în serios sarcina de a proteja biodiversitatea unică a Australiei. Tratăm cu seriozitate și încălcările legislației naționale privind mediul”, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de mediu din Australia.

„Observăm creșterea și comercializarea ilegală a gândacilor de bucătărie exotici și avertizăm companiile de animale de companie și proprietarii de animale”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt, potrivit aceleiași surse.

Departamentul a declarat că insectele ilicite aveau o valoare estimată de 140.000 de dolari americani.

Autoritățile urmează să eutanasieze insectele, mai arată sursa. Insectele sunt atât de rezistente încât au dat naștere unei legende urbane că ar putea supraviețui unei explozii nucleare.

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